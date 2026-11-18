ГК InfoWatch и компания Ideco провели тестирование и подтвердили совместимость решений — DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и многофункционального межсетевого экрана Ideco NGFW Novum. Интеграция позволяет применять DLP-политики InfoWatch Traffic Monitor непосредственно к трафику, проходящему через межсетевой экран: система анализирует передаваемые файлы и при обнаружении нарушения политики безопасности блокирует их отправку в режиме реального времени. Об этом CNews сообщил представитель InfoWatch.

Сертификация работы решений полезна заказчикам, которые используют Ideco NGFW Novum для защиты сетевого периметра и InfoWatch Traffic Monitor для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Совместная работа продуктов позволяет защищать ИТ-периметр организации непосредственно на уровне сетевого шлюза без установки дополнительных агентов.

«Заказчики собирают ИБ-контур из отечественных решений и вправе ожидать, что эти решения проверены в совместной работе, а не просто заявлены как "совместимые". Поэтому мы проводим реальное тестирование с профильными вендорами: у InfoWatch — экспертиза в анализе и категоризации данных, у нас — контроль трафика и расшифровка на периметре. Такие связки — основа архитектуры, которая не успевает устареть по мере роста требований к защите данных», — сказал директор Ideco Дмитрий Хомутов.

«Для заказчиков интеграция решений от ГК InfoWatch и Ideco позволяет снизить операционные расходы на ИБ-инфраструктуру и сократить время развертывания DLP-контроля с недель до дней, поскольку установка и настройка агентского ПО на конечных устройствах пользователей не требуется», — отметил руководитель направления интеграционных проектов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.