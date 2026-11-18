Интеграционное решение TrustGate теперь поддерживает два вида сведений Федеральной налоговой службы (ФНС) России для работы с реестром малого и среднего предпринимательства. Можно получать актуальные данные о статусе субъекта МСП в рамках действующей интеграции со СМЭВ. Об этом CNews сообщили представители ИИТ.

В TrustGate стали доступны виды сведений «Предоставление сведений из реестра МСП» и «Предоставление сведений из реестра МСП – получателей поддержки». Первый позволяет проверить, включено ли в реестр юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или глава крестьянского или фермерского хозяйства. В ответе указываются категория субъекта (микро-, малое или среднее предприятие), данные о среднесписочной численности, кодах ОКВЭД, лицензиях и участии в программах партнерства. Второй вид сведений дополнен информацией о господдержке, в том числе какой орган ее предоставил, в какой форме и размере, а также данными о нарушениях порядка и условий ее оказания.

Банки используют такие данные для подтверждения права клиента на льготные программы кредитования и для проверки соблюдения условий уже выданных займов. Вместе с запросом налоговой отчетности и справок о выручке кредитная организация может опираться на выписку из реестра, полученную по защищенному каналу СМЭВ. Такое взаимодействие исключает бумажный документооборот с ФНС, сокращает срок получения данных и их проверки, а также снижает риск ошибок при ручной обработке данных.

«Поддержка видов сведений ФНС России – часть планового развития продукта, нацеленного на ускорение и повышение уровня защищенности обмена данными, выполнение новых регуляторных требований и упрощение эксплуатации корпоративных интеграций. Новые виды сведений ФНС расширяют прикладную часть решения – набор сценариев, которые заказчик может подключить без изменения архитектуры своего ИТ-ландшафта», – сказал Александр Володин, владелец продукта TrustGate в компании ИИТ.

Универсальный шлюз TrustGate разработан компанией ИИТ для безопасной интеграции корпоративных систем с государственными цифровыми сервисами. Шлюз работает с СМЭВ, ЕСИА и единой биометрической системой и обеспечивает защищенный обмен данными с инфраструктурой электронного правительства. Новые виды сведений, в том числе сервисы ФНС России, подключаются в рамках развернутой у заказчика интеграции – без изменения архитектуры и доработки смежных систем.