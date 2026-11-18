«БФТ-Холдинг» развивает интеллектуальные сервисы для автоматизации бюджетных процессов. Новые возможности на базе искусственного интеллекта в системах «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование» помогают специалистам финансовых органов быстрее обрабатывать документы, находить ошибки и расхождения в данных, а также сокращать время на выполнение рутинных операций. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Ежедневно сотрудники финансовых органов работают с большим количеством документов: проверяют реквизиты, сверяют сведения, контролируют правильность заполнения электронных форм и соответствие установленным требованиям. Многие из этих операций уже автоматизированы, однако часть задач по-прежнему требует ручной проверки.

Использование ИИ позволяет расширить возможности действующих информационных систем. Теперь они могут не только проверять документы по заданным правилам, но и анализировать их содержание, сопоставлять информацию из разных источников и выявлять потенциальные ошибки.

В системе исполнения бюджета (далее – cистема) «АЦК-Финансы» интеллектуальные сервисы помогают:

– Сверять документы. ИИ распознает содержимое приложенных в системе файлов, сравнивает сведения с хранящимися там данными и сообщает о найденных расхождениях.

– Автоматически заполнять электронные документы. ИИ извлекает из загруженного файла необходимые сведения (дату, сумму, реквизиты контрагента и другие данные) и использует их для формирования электронного документа в системе.

– Проверять правильность выбора кода вида расходов (КВР). Сервис «БФТ.Инспектор КВР» анализирует предмет закупки и определяет, соответствует ли ему указанный КВР. Это помогает обнаруживать ошибки, которые трудозатратно выявить с помощью обычной проверки реквизитов.

– Контролировать содержание текстовых полей. «БФТ.Модератор» автоматически проверяет обрабатываемую информацию в системе на соответствие установленным ограничениям, нормам морали, этики, требованиям Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и предупреждает пользователя о нарушениях.

«БФТ.Модератор» может применяться как сервис не только в «АЦК-Финансы», но и интегрироваться в работу других информационных систем («горячие линии» и линии обратной связи с организациями и гражданами, системы электронного документооборота, службы поддержки пользователей, в том числе в отраслях ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и др.).

В системе бюджетного планирования «АЦК-Планирование» ИИ также применяется для проверки электронных документов и приложенных к ним материалов. Система сопоставляет суммы, коды бюджетной классификации и другие показатели, помогая специалистам быстрее находить несоответствия.

Кроме того, БФТ развивает сервис проверки актуальности нормативных правовых актов, используемых при формировании расходных обязательств и документов. Он позволит своевременно выявлять акты, срок действия которых требует дополнительной проверки.

Еще одно направление – интеллектуальный помощник для пользователей систем АЦК. Чат-бот помогает находить ответы на рабочие вопросы без длительного поиска по инструкциям и обращения в техническую поддержку. Для этого он использует базу знаний, включающую пользовательскую документацию, регламенты и материалы конкретного заказчика.

Особенность подхода БФТ заключается в том, что интеллектуальные функции интегрируются непосредственно в привычные рабочие процессы. Пользователям не нужно осваивать отдельные ИИ-инструменты или переносить данные между системами. При этом учитываются требования к защите информации и безопасности ее обработки в государственных информационных системах.

«У государственных финансовых систем уже достаточно высокий уровень автоматизации. Поэтому сегодня задача не в том, чтобы просто добавить в них искусственный интеллект, а в том, чтобы с его помощью автоматизировать операции, которые раньше требовали обязательного участия специалиста. Например, сравнить содержание двух документов, определить соответствие расходов предмету закупки или выявить расхождения в данных. Мы видим большой потенциал именно в таких прикладных сценариях. Они позволяют сократить объем ручных проверок, не меняя привычный порядок работы пользователей. При этом ИИ становится дополнительным инструментом контроля, а окончательное решение по-прежнему остается за человеком», – сказал Алексей Тихонов, директор Департамента финансовых систем «БФТ-Холдинга».