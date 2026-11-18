Серверная инфраструктура платформы Webiomed работает на «Ред ОС». К аналитической системе подключены более 4 тыс. медицинских организаций, а алгоритмы искусственного интеллекта ежедневно обрабатывают до 1млн электронных медицинских карт. Система поддержки принятия врачебных решений автоматизирует рутину и выдает рекомендации — 20 тыс. запросов от врачей поступают каждый день. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

Операционная система «Ред ОС» сертифицирована ФСТЭК России и допущена к применению на объектах критической информационной инфраструктуры. Это гарантирует защищенный сбор и хранение медицинских данных в полном соответствии с законодательством о медицинской тайне.

При этом решение «Ред Софт» выдерживает непрерывный анализ тысяч электронных медицинских карт в сутки. Серверная инфраструктура ЦОД Webiomed работает на этой платформе без сбоев, обеспечивая бесперебойный доступ врачей к системе поддержки принятия решений.

Единая экосистема с ИИ-сервисами. Совместимость Webiomed с «Ред ОС» подтверждена сертификатом технологического партнерства. Платформа прогнозной аналитики работает на сертифицированной редакции «Ред ОС».

4 декабря 2025 г. разработчики представили совместный ПАК «Эксперт здоровья» — готовое коробочное решение для защищенного сбора и аналитики данных о здоровье. «К-Скай» привнес в него компетенции в области ИИ и прогнозной аналитики, «Ред Софт» — сертифицированную платформу, допущенную к применению на объектах КИИ. Такое сочетание закрывает полный цикл — от безопасного сбора данных до интеллектуальной обработки — без привлечения сторонних компонентов.

Аналитическая платформа Webiomed связывает региональные медорганизации и сотни тысяч врачей в общую защищенную сеть. Система поддержки принятия врачебных решений анализирует накопленные электронные медицинские карты, формирует клиническое представление о здоровье пациента и выдает рекомендации по профилактике заболеваний, диагностики и лечению. Роль системы остается сугубо рекомендательной — окончательное решение всегда принимает врач.

Серверная инфраструктура Webiomed работает на «Ред ОС», обеспечивая безопасность и стабильность под высокими нагрузками. К Webiomed подключено более 4 тысяч медицинских организаций из 55 субъектов России. На данный момент системой пользуется более 300 тыс. лечащих специалистов. Кроме того: 20 тыс. врачебных запросов ежедневно поступают в систему поддержки принятия решений; до 1 млн электронных медицинских карт ежедневно обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта.

«Совместно с «Ред Софт» мы вывели на рынок уникальное коробочное решение «Эксперт здоровья», которое соответствует самым высоким требованиям безопасности и обеспечивает защищенный сбор данных о здоровье и их углубленную аналитику с применением технологий искусственного интеллекта. При этом серверная инфраструктура нашего ЦОД, на которой работает сама платформа Webiomed, также построена на «Ред ОС» — это дает заказчикам уверенность в защищенности данных на всех уровнях. Использование отечественного ПО позволяет применять «Эксперт здоровья» в проектах любого уровня, расширяя потенциал практического применения ИИ в России», — отметил генеральный директор «К-Скай» (компания-разработчик платформы Webiomed) Роман Новицкий.

«Внедрение ИИ в медицине — это задача федерального масштаба. Для такой работы нужна инфраструктура, которой можно доверять, — безопасная, сертифицированная и готовая к высоким нагрузкам. «Ред Софт» предлагает развитую экосистему для построения суверенных ИТ-инфраструктур. Объединение компетенций с партнерами создает условия для работы с готовыми решениями для экономики. Проект с «К-Скай» — как раз такой пример: вместе мы строим современную и безопасную инфраструктуру в российской медицине», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.