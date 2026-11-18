SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила обновление SimpleGen — инструмента для разработки с помощью искусственного интеллекта. Теперь ИИ-агент создает на платформе рабочие процессы (workflow) по описанию задачи. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Разработчику больше не нужно собирать их вручную в конструкторе из блоков, согласований и скриптов. Инструмент может работать в ультрарежиме, который позволяет разработчику запустить весь путь от требований до готового решения на тестовом стенде одной командой.

Ключевая особенность новой версии — управление рабочими процессами: SimpleGen обеспечивает создание новых, изменение существующих и удаление неактуальных операций. Разработчик формулирует в чате нужный сценарий — к примеру, что происходит после создания сервис-запроса: отправка на согласование, формирование дополнительных требований, запуск скрипта. Остальное выполняет агент и немедленно выкладывает результат на стенд. Правила, по которым агент создает процессы, поставляются вместе с инструментом, поэтому знание блоков и скриптов не требуется. Поддерживать готовый процесс можно через интерфейс платформы или через код в репозитории.

Не менее важное изменение — ультрарежим, в котором одна команда запускает весь цикл разработки. Если раньше каждый этап приходилось запускать, согласовывать и проверять по отдельности, то теперь ИТ-специалист формулирует требования и критерии в свободной форме и отвечает на уточняющие вопросы ИИ, а дальше подключается только на проверку. Агент сам готовит спецификацию и план, создает решение, размещает его на стенде, проходит тесты и готовит демонстрационный сценарий. Разработчику остается лишь принять результат.

Тестовый стенд, на котором SimpleGen разворачивает результат, готовится за 2–3 минуты вместо 15–20 на большом стенде — в среднем в семь раз быстрее. Кроме того, упростился процесс получения данных из системы. Достаточно написать агенту в чате: «Какие запросы назначены на меня?» — и он сам найдет ответ без ввода специальных команд. Дополнительно была обновлена документация инструмента, в ней собраны актуальные команды, ответы на частые вопросы и схема работы ультрарежима.

«ИИ в корпоративной разработке оценят не по скорости написания кода, а по тому, какую часть работы он берет на себя. Поэтому мы строим SimpleGen так, чтобы он охватывал все этапы, которые человек проходит при разработке на платформе SimpleOne. Со временем агент будет работать со всеми сущностями платформы, чтобы команда получала от ИИ рабочее решение, а не заготовку», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

В будущем в SimpleGen появятся тестирование и создание макетов, улучшится подготовка текстов, локализации и документации. Еще одно направление развития — модуль самообучения: чем чаще разработчик взаимодействует с агентом, тем лучше ИИ подстраивается под его приемы работы и применяет их.