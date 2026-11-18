В рамках программы обновления и развития лабораторной инфраструктуры холдинг «Кордиант» оснастил лабораторию НТЦ «Интайр» в Омске инновационным оборудованием для испытания резин в условиях динамических нагрузок. Это позволит ускорить процесс разработки новых линеек продукции за счет прогнозирования свойств резин на этапе проведения лабораторных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Кордиант».

Динамический механический анализатор с уникальной приставкой для определения роста трещин

Лаборатория НТЦ «Интайр» в Омске оснащена высокосиловым механическим анализатором для оценки поведения резин в условиях динамических нагрузок – механических воздействий, которые, в отличие от статистических нагрузок, переменчивы и более разрушительны. Особенности эксплуатации шин предполагают наличие постоянных динамических нагрузок, поэтому способность оценить поведение резины в динамике для разных условий эксплуатации шин позволяет специалистам на стадии лабораторных исследований проанализировать десятки различных вариантов резин и отобрать наиболее подходящие для последующих дорожных испытаний.

Как правило, динамический механический анализатор используется производителями шин для прогнозирования влияния резин на топливную экономичность и сцепление шин. Прибор, которым оснащена омская лаборатория холдинга «Кордиант», обладает более расширенным функционалом благодаря наличию приставки для определения роста трещин. Это оборудование позволяет исследователям оценить способность материала сопротивляться разрастанию трещин под действием нагрузки или, другими словами, анализировать внутреннюю прочность резин. Это новейший метод разработки резин для современных шин.

Таким образом, приобретенный высокосиловой динамический механический анализатор позволяет варьировать величину прикладываемой к образцам резин нагрузки для прогнозирования характеристик шин, таких как износостойкость, топливная экономичность и сцепление, в разных условиях эксплуатации. Оснащение омского подразделения НТЦ «Интайр» этим оборудованием особенно актуально в контексте того, что холдинг «Кордиант» активно проводит исследования, связанные с разработкой резин для создания новых поколений современных, технологичных шин.

Анализатор сколов и порезов

Помимо этого, омская лаборатория оснащена анализатором сколов и порезов, позволяющим прогнозировать стойкость резин к подобному типу износа. Особенно это актуально для внедорожных и грузовых шин, которые эксплуатируются в тяжелых дорожных условиях, где протектор постоянно подвергается агрессивным механическим воздействиям.

Установленный в омской лаборатории НТЦ «Интайр» прибор используется для оценки эксплуатационных характеристик легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственных, горнодобывающих и промышленных шин, которые контактируют с поверхностями, содержащими острые предметы – камни, гравий, стекло, металл, и т.д.

Озоновая камера

Кроме того, лаборатория Научно-технического центра холдинга «Кордиант» в Омске оснащена озоновой камерой: долговечность эксплуатации шинных резин в значительной степени зависит от их стойкости к озонному старению, так как озон является одним из наиболее агрессивных окислителей в атмосфере.

Новая озоновая камера в омском подразделении НТЦ предназначена для проведения ускоренных испытаний образцов резин при повышенной концентрации озона. Проводимые испытания позволяют разработчику оценить стойкость вулканизованных резин к растрескиванию при статической/динамической деформации растяжения под воздействием озона при определенной температуре и влажности. Полученные результаты обеспечивают разработчика ценной информацией о потенциальной устойчивости опытной резины к озоновому разрушению.

«В рамках масштабной модернизации лабораторной инфраструктуры Научно-технического центра «Интайр» лаборатории оснащаются самым современным и эффективным оборудованием, которое используется для испытаний шин, резин и материалов по всему миру. Стратегический подход к формированию технической базы R&D-центра позволяет улучшить качество продукции и ускорить выпуск новых линеек шин», – сказал директор НТЦ «Интайр» Дмитрий Голубев.