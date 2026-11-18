Платформа «Центр Управления M2M» (М2М – межмашинное взаимодействие) от «билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге российских платформ управления подключениями интернета вещей (далее — CMP-платформа).

Соответствующий рейтинг подготовили аналитики CNewsMarket . При оценке решений они учитывали различные критерии в области функциональности платформ, возможностей отчетности, безопасности и технической поддержки. Решение «билайн бизнес» занимает лидерскую позицию в рейтинге во второй год подряд.

Эксперты CNewsMarket сравнили российские CMP-платформы более чем по 120 показателям. В их числе: управление жизненным циклом сим-карт, мониторинг подключений, контроль трафика и геопозиционирования устройств, поддержка нескольких операторов связи и роуминга, настройка учетных записей по ролям, поддержка шифрования, биллинг и формирование отчетности. «Центр управления М2М*» от «билайн бизнес» набрал в итоговом подсчете 1265 баллов, оторвавшись на 45 баллов от второй строчки рейтинга.

«Центр Управления M2M*» позволяет компаниям управлять большими массивами сим-карт, установленными в устройствах интернета вещей, настройки правил и сценариев для автоматизации блокировки сим-карт, установки лимитов, отслеживания аварий и аномального поведения. Через веб-интерфейс пользователи могут активировать и блокировать сим-карты, менять тарифные планы, устанавливать лимиты и получать уведомления о неполадках. Предусмотрены онлайн-диагностика, привязка сим-карт к конкретным устройствам для защиты от несанкционированного использования, а также управление подключениями оборудования, расположенного за рубежом.

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных «билайн бизнес»:

«Для компаний, которые используют тысячи IoT-устройств**, управление подключениями становится отдельной операционной задачей. Важно быстро выполнять массовые операции с сим-картами, контролировать потребление услуг связи, получать информацию о неполадках и защищать оборудование от несанкционированного использования. „Центр Управления M2M“ объединяет эти возможности в одной платформе. Высокая оценка CNewsMarket показывает, что решение отвечает широкому кругу задач корпоративных заказчиков».

*CMP (Connectivity Management Platform) — платформа для централизованного управления подключениями устройств интернета вещей. Она помогает компаниям контролировать сим-карты, сетевые ресурсы и состояние подключенного оборудования, управлять подключениями и автоматизировать связанные с ними операции. Такие решения востребованы в промышленности, транспорте, энергетике, ЖКХ, ритейле и платежной сфере, где для работы инфраструктуры используются тысячи устройств.

** IoT, Internet of Things – «интернет вещей», система, в которой физические объекты (устройства, датчики, бытовая техника, промышленное оборудование и даже транспортные средства) оснащены технологиями для сбора данных, подключения к сети и обмена информацией между собой и с централизованными платформами.

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