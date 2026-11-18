Беспилотная авиационная система (БАС) «Геоскан 401 Геофизика» получила сертификат «Сделано в России» от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) по направлениям «Уникальность» и «Надежность». Он подтверждает инновационность, качество и безопасность разработки. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

«Геоскан 401 Геофизика» — аэрогеофизический комплекс с беспилотником квадрокоптерного типа «Геоскан 401» и квантовым магнитометром Geoshark («Геошарк»). Комплекс предназначен для геологического картирования, выявления геологических структур и разломов. Оборудование позволяет выполнять высокоточную аэромагнитную съемку с частотой до 1 тыс. измерений в секунду на предельно малой высоте (от 25 м) как на равнинной местности, так и в сложных ландшафтных условиях с детальным огибанием рельефа.

«Практический опыт применения БАС «Геоскан 401 Геофизика» показывает востребованность наших решений для геологоразведки на международных рынках. Участие в программе «Сделано в России» и получение сертификата от Российского экспортного центра даст дополнительные возможности для продвижения комплекса за рубежом, укрепления доверия потенциальных заказчиков и расширения географии проектов», — сказал директор департамента международных продаж ГК «Геоскан» Владимир Иванов.



