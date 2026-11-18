Банк «Санкт-Петербург» перевел бизнес-процессы с ECM-платформы WSS Docs на ECM-платформу Docs5. Обе платформы — WSS Docs и Docs5 — разработаны российской ИТ-компанией WSS-Consulting. В новую систему перенесены данные, накопленные за 13 лет, вся наработанная функциональность и пользовательские сценарии. Об этом CNews сообщили представители WSS-Consulting.

WSS Docs являлась неотъемлемой частью бизнес-процессов банка, однако масштабные планы по развитию потребовали перехода на новый технологический уровень. Решением стала платформа Docs5, которая работает на open source-стеке. В банке система развёрнута на операционной системе Oracle Linux и СУБД PostgreSQL.

В Docs5 ежедневно работают несколько тысяч сотрудников. Система поддерживает как профильные банковские процессы, так и вспомогательные функции. Здесь подписываются приказы и договоры, утверждаются тарифы и внутренние нормативные акты, обрабатываются входящая и исходящая корреспонденция и электронные служебные записки. По итогам совещаний в системе формируются поручения и контролируется их исполнение.

В Docs5 в полном объеме перенесены как бизнес-процессы, так и данные прежней системы: документы, связи между ними, история принятия решений. Благодаря этому обеспечена прослеживаемость, а работа с документами, начатая в прежней системе, продолжается в Docs5 без потери контекста.

«Переход на Docs5 закрыл для нас вопрос технологической зависимости: мы ушли от стека, который больше не отвечал масштабу задач, к платформе на open source-технологиях — Oracle Linux и PostgreSQL. При этом мы сохранили данные, накопленные за 13 лет, и связи между документами. Для банка это означает не просто развитие, а непрерывность процессов: история решений, поручений и согласований полностью прослеживается, а сама система работает на технологиях, которые мы контролируем и можем масштабировать по мере роста объёмов», — сказал Алексей Ганичев, заместитель директора по программному направлению Банка «Санкт-Петербург».

«Банковский сектор — одна из самых требовательных отраслей, и для нас особенно ценно, что банк, который 13 лет работает с нашими решениями, доверил нам и следующий этап развития. Проект подтвердил, что Docs5 готова к задачам компаний из регуляторно-чувствительных отраслей: она обеспечивает надежность и производительность, необходимые для ежедневной работы тысяч пользователей», — Геннадий Попов, генеральный директор WSS-Consulting.