Компании Securitm и «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявили об интеграции решений Securitm и WorksPad. Благодаря ей сведения о мобильных устройствах, экземплярах корпоративных приложений и их пользователях автоматически загружаются в общий реестр активов Securitm. Если мобильные устройства и корпоративные приложения учитываются отдельно от остальной инфраструктуры, службе ИБ приходится вручную переносить сведения и сопоставлять их с другими объектами учёта. Об этом CNews сообщили представители Securitm.

Securitm подключается к WorksPad через Admin API, получает сведения и использует их для создания и обновления активов. В зависимости от конфигурации WorksPad могут импортироваться данные об экземплярах клиентских приложений, пользователях и управляемых мобильных устройствах. При наличии необходимых сведений формируются связи между мобильными клиентами и их пользователями.

Синхронизация запускается по расписанию или вручную. Securitm получает данные из WorksPad, не изменяя состояние устройств и приложений в исходной системе. Администратор может настроить состав импортируемых данных через манифест: определить источники, типы активов и соответствие полей WorksPad полям Securitm. Для активов, сведения о которых перестали поступать из источника, предусмотрена возможность автоматического архивирования по истечении заданного срока.

Интеграция позволяет импортировать сведения о мобильных клиентах WorksPad и их пользователях, создавать и обновлять активы в Securitm, формировать связи между клиентами и пользователями, автоматически синхронизировать данные по расписанию и вручную, настраивать состав импортируемых данных и сопоставление полей, архивировать неактуализируемые активы по заданным правилам, а также использовать импортированные данные для настройки метрик и контроля качества сведений. Интеграция доступна всем клиентам Securitm. Для подключения потребуются сетевой доступ к WorksPad Admin API и учётная запись с необходимыми правами. Администратору также необходимо проверить параметры импорта и включить создание активов. При необходимости можно изменить манифест под используемую конфигурацию WorksPad.

«Мы видим, что заказчикам нужна не просто мобильная работа, а управляемая мобильная работа. Интеграция WorksPad с Securitm закрывает важную задачу: данные о мобильных клиентах и пользователях становятся частью единого учёта наравне с остальной инфраструктурой. Администратор может настроить импорт под свою конфигурацию, а система сама поддерживает актуальность сведений. Это тот случай, когда интеграция экономит ресурсы команды и повышает качество контроля», - сказал Михаил Никитин, руководитель продуктовой экспертизы WorksPad компании «РуПост».

«При оценке рисков важно понимать, насколько полно учтена инфраструктура. Если мобильные устройства и приложения остаются за пределами общего реестра, их легко упустить при определении требований к защите и проверке их выполнения. Интеграция с WorksPad помогает включить эти объекты в учет Securitm и поддерживать сведения о них в актуальном состоянии. На этой основе служба ИБ может оценивать риски и контролировать защитные меры с учётом мобильной инфраструктуры», - сказал Максим Шаманаев, консультант по ИБ в Securitm.