«Группа Астра» объявила о начале продаж Astra Server Core — комплексного решения для построения и централизованного управления корпоративной ИТ-инфраструктурой. Решение расширяет возможности Astra Linux Server и объединяет инструменты, необходимые для реализации ключевых серверных сценариев, включая миграцию с инфраструктурных продуктов Microsoft. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Запуск Astra Server Core — часть стратегии «Группы Астра» по формированию единой технологической платформы для корпоративной ИТ-инфраструктуры. В ее основе лежат три ключевых свойства: безопасность, надежность и управляемость. Платформенный подход предполагает использование совместимых технологий и компонентов, позволяющих заказчикам развертывать инфраструктуру, управлять ею и последовательно расширять ее функциональность в будущем.

Базовым уровнем платформы выступает серверная операционная система Astra Linux Server. Ранее «Группа Астра» расширила ее возможности, включив компоненты для реализации основных инфраструктурных сценариев: аутентификации, работы с базами данных, контейнеризации и базовой инвентаризации. Это позволяет заказчикам создавать собственную серверную инфраструктуру и развертывать в ней приложения и информационные системы, используя готовый набор совместимых компонентов с поддержкой одного вендора.

Astra Server Core развивает эти возможности и предоставляет дополнительные инструменты для централизованного управления корпоративной инфраструктурой. В состав решения входят: служба каталога с поддержкой групповых политик, средства управления программным обеспечением и расширенной отчетности, а также механизмы выпуска и управления цифровыми сертификатами. Компоненты основаны на собственных технологиях «Группы Астра», поставляются в составе единого решения и сопровождаются вендором.

Один из ключевых сценариев применения Astra Server Core —переход с серверной инфраструктуры Microsoft. Решение позволяет воспроизводить привычные для организаций механизмы централизованного администрирования, управления пользователями, программным обеспечением и политиками безопасности на базе российских технологий. При этом заказчики могут развивать инфраструктуру и подключать дополнительные функции без смены ее технологической основы.

Платформа от «Группы Астра» формирует технологическую основу для дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры заказчиков, в том числе в направлениях автоматизации, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Она содержит необходимые компоненты для создания и запуска современных приложений и ИИ-сценариев: поддержку вычислительного оборудования, среды разработки и исполнения, языков программирования и инструментов автоматизации. Это позволяет заказчикам не только решать текущие инфраструктурные задачи, но и развивать собственные технологические решения, включая системы на базе ИИ и агентные сценарии, опираясь на единую платформу.

«Мы последовательно развиваем Astra Linux от операционной системы к технологической основе корпоративной инфраструктуры. Наша задача — не просто предоставить заказчику набор отдельных продуктов, а дать возможность решать базовые инфраструктурные задачи с помощью совместимых технологий, за работу которых отвечает один вендор. Astra Linux Server обеспечивает необходимую основу для развертывания информационных систем, а Astra Server Core добавляет инструменты централизованного управления, востребованные в том числе при переходе с Microsoft. Такой подход позволяет заказчикам решать текущие задачи и развивать инфраструктуру в дальнейшем, в том числе за счет автоматизации и применения ИИ», — сказал Алексей Фоменко, директор по серверным решениям «Группы Астра».

Платформа Astra Server Core впервые была представлена в июне 2026 г. Начало отгрузок ожидается до конца 2026 г.



