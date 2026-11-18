KTS представила результаты опроса «Что думают HR о дефиците линейного персонала»: 77% HR-специалистов сталкиваются с нехваткой линейного персонала, но решают проблему наймом и переработками, а не выстроенным планированием графиков. В выборке — производство, ритейл, FMCG и дистрибуция, HoReCa и услуги, финансы, энергетика, ИT и строительство. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Обучение, подбор и адаптацию персонала в качестве приоритета назвал примерно каждый второй участник опроса. Управление графиками и рабочим временем оказалось в списке приоритетов у 37% респондентов.

С нехваткой линейного персонала сталкиваются 77% опрошенных, причем у 30% дефицит носит регулярный характер. Закрывают его наймом 57% респондентов, переработками — 44%. Автоматизацию планирования графиков внедряют лишь 39% участников исследования. Острее всего ситуация складывается в ритейле, где о регулярном дефиците сообщают 60% компаний, а это вдвое превышает средний показатель по выборке.

Среди тех, кто почти не сталкивается с дефицитом, переработки используют 56%, и это самый высокий показатель по выборке. Для сравнения, при регулярном дефиците переработки применяют 50% компаний, а при периодическом их доля составляет 36%. Компании, которые регулярно испытывают дефицит, ставят графики в приоритет в 40% случаев, тогда как среди компаний без дефицита так поступают 37%. При этом последние заметно чаще выбирают подбор персонала, поскольку 63% против 52% отдают предпочтение этому направлению. Кроме того, 37% респондентов из группы без дефицита не автоматизируют планирование и не собираются делать это в будущем.

В ритейле аутсорсинг и автоматизацию выбирают чаще найма. В FMCG графики находятся в приоритете у 60% респондентов, и вовлеченность HR здесь самая высокая по выборке. В HoReCa о регулярном дефиците сообщают 42% компаний, но графики в приоритете лишь у четверти из них. В ИT и финансах HR графиками почти не занимается, и вовлеченность составляет 32% и 42% от максимального уровня соответственно.

По итогам исследования KTS делает следующие выводы. Дефицит в большинстве компаний воспринимают как разовую проблему, которую закрывают наймом и переработками, а не как вопрос планирования загрузки. Переработки остаются главным способом сгладить нехватку персонала, но одновременно ведут к выгоранию и росту текучести.