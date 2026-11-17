Сервис «Витрина QR» предоставляет 10 МБ бесплатного объема для размещения страниц, товарных каталогов и коротких ссылок. Возможность позволяет опробовать небольшой общедоступный каталог, меню или информационную страницу по QR до увеличения объема хранения. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Витрина QR».

Для публикации нужно подтвердить адрес электронной почты одноразовым кодом и сохранить код управления. Банковская карта и обязательное создание аккаунта не требуются. Бесплатная квота общая для проверенной почты: создание дополнительных адресов публикации или повторное подтверждение того же email не увеличивает ее.

Объем учитывает текст, изображения, историю изменений и связанные сохраненные данные. Бесплатное размещение не ограничено указанным конечным сроком, однако не является безлимитным хранилищем. При превышении квоты новая запись отклоняется с сохранением прежних публикаций. При заполнении общего серверного резерва новые бесплатные записи могут быть временно недоступны. Предусмотрен технический предел до 30 новых публикаций в час.

В товарном сценарии пользователь сначала готовит и проверяет строки прайса на своем устройстве, затем формирует печатные материалы или переходит к созданию каталога. Публикация выполняется отдельно: исходный файл не становится общедоступным только из-за загрузки в локальный инструмент.

Для небольшого магазина это дает последовательность проверки: взять несколько позиций, сверить названия и цены, сформировать пробный отпечаток, разместить каталог и открыть его как обычный посетитель с телефона. После изменения содержимого опубликованный адрес можно сохранить. Бумажные цены при этом требуют отдельной замены.

QR-каталог предназначен для представления информации о товарах. Сам факт его публикации не означает автоматический учет остатков, интеграцию с кассой, эквайринг или обработку ресторанных заказов. Границы конкретного процесса следует проверять до передачи страницы покупателю.