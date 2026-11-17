Якутские ученые начали разработку роботизированного комплекса «Плейстоцен» для поисков останков древних животных, в том числе мамонтов, в условиях многолетней мерзлоты. Стоимость научного проекта оценивается в 70 млн руб. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Сейчас мы работаем над созданием роботизированного комплекса «Плейстоцен» для поиска останков древних животных, включая мамонтов. Таким образом, получим гораздо лучший по сохранности материал, что важно для научной деятельности. Этот робот должен объединить известные методы геологоразведки. Сейчас приборы применяются в таких работах раздельно, и это не дает необходимого эффекта. Проект оценивается в 70 млн руб., мы выиграли грант Российского научного фонда для его создания», — сказал заведующий отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов.

Разработчиками комплекса выступают Академия наук Республики Саха (Якутия), МГТУ им. Н.Э. Баумана и МФТИ. Работы должны завершиться до 2029 г.

«Мы стартовали в этом году. Отправились в Чурапчинский и Среднеколымский районы Якутии, где изучали, как реагируют геофизические приборы на кости мамонтов под многолетней мерзлотой, как они отображаются в системе», — сказал Альберт Протопопов.

Якутия является уникальной территорией, где найденные объекты мамонтовой фауны отличаются хорошей сохранностью. До 90% всех мировых находок с мягкими тканями и сохранившимися биологическими жидкостями приходятся на территорию республики. В 2020 г. Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России, одним из пунктов которой значится строительство в Якутии Всемирного центра мамонта (ВЦМ). Площадкой для создания ВЦМ станет Табагинский мыс как символический въезд в Якутск рядом с Ленским мостом. Здесь соединятся научная, культурная и туристическая инфраструктура будущего.