Компания Xiaomi представила на российском рынке новейшую серию смартфонов Xiaomi 18 Pro. В нее вошли две флагманские модели – Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Ключевой особенностью устройств стал инновационный второй дисплей на задней панели, который открывает новые способы взаимодействия со смартфонами в премиальном сегменте. Модели получили тройную систему камер Leica с двумя модулями разрешением 200 Мп и сверхширокоугольным - 50 Мп, новейшие процессоры Snapdragon® серии 8 Elite1 и дисплей Xiaomi с функцией защиты конфиденциальности2 с технологией Xiaomi HyperRGB 2.0. Предзаказ открылся 17 ноября 2026 г. в 18:00 и продлится до 26 ноября 2026 г. Продажи начнутся 27 ноября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Xiaomi.

Второй дисплей Xiaomi открывает новые возможности для съемки, продуктивности и креативности

В серии Xiaomi 18 Pro компания продолжает развивать новые форматы взаимодействия со смартфоном, представляя второй дисплей на задней панели. Это решение позволяет по-новому использовать устройства: открывает дополнительные возможности для съёмки и творчества, помогает решать повседневные задачи и обеспечивает быстрый доступ к интеллектуальным функциям.

Второй дисплей оснащён такой же специально разработанной панелью M11, что и основной. Пиковая яркость до 4000 нит в различных сценариях использования и технология LTPO с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц3 обеспечивают высокое качество изображения на обоих дисплеях. Блок камер и задний дисплей расположены под единым защитным стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. Такое решение придает задней панели лаконичный, цельный вид и повышает ее устойчивость к повреждениям при падении.

Пресс-служба Xiaomi В России стартовал предзаказ смартфонов Серии Xiaomi 18 Pro

Второй дисплей можно использовать как видоискатель при съемке селфи, групповых фотографий и видеоблогов на основную камеру Leica 200 Мп и телефото камеру Leica 200 Мп. Это позволяет раскрыть возможности флагманской системы камер, контролируя кадр в реальном времени. При съемке групповых селфи камера автоматически переключается на сверхширокоугольную, если обнаруживает в кадре более трёх человек. Запись видео в разрешении 8K с частотой до 30 кадров в секунду и предварительным просмотром на втором дисплее упрощает создание ярких и детализированных видеоблогов.

Второй дисплей удобен и в повседневных ситуациях: на нем можно увидеть уведомление о сообщении или входящем вызове, закрепить текст или изображения, которые важно держать под рукой, например посадочные талоны и QR-коды. Благодаря разнообразию динамических обоев второй дисплей помогает настроить оформление смартфона под себя и открывает новые возможности для самовыражения. Функция ИИ-Переводчик превращает два экрана в инструмент синхронного перевода для личного общения на 29 языках: каждый собеседник видит перевод на своём языке на обращённом к нему дисплее. На втором дисплее также можно расположить цифрового питомца, с которым доступно взаимодействие не только прикосновением к экрану, но и при помощи жестов, также питомец будет реагировать на различные сценарии использования дисплея: прослушивание музыки, индикатор погоды, время суток и т.д.

Оптика Leica и интеллектуальные функции съемки

В год пятилетия партнёрства Xiaomi и Leica новая серия объединяет передовые технологии Xiaomi и премиальную оптику Leica, открывая новую главу в развитии мобильной фотографии Leica. В серии Xiaomi 18 Pro три камеры Leica: основная и перископическая телефото с разрешением 200 Мп каждая и ультраширокоугольная на 50 Мп. Новейшие достижения в миниатюризации оптики позволили разместить одну из самых совершенных систем камер Xiaomi в едином блоке с дополнительным дисплеем на задней панели.

Основная камера сочетает оптическую систему Leica UltraPure и объектив Leica Summilux со светосилой f/1,67, обеспечивая четкие, детализированные изображения с естественной цветопередачей. В перископической телефото камере используется новый модуль Power Prism, который объединяет перенаправление света и фокусировку в одном оптическом элементе.

Камеры оснащены тремя модулями с разрешением 200 Мп: у основной - диагональ 1/1,28 дюйма, у перископической телефото - 1/1,56 дюйма. Благодаря этому снимки сохраняют высокую четкость и детализацию даже после кадрирования.

В Xiaomi 18 Pro Max основная камера получила сенсор Light Fusion 960L с динамическим диапазоном 16,2 EV, который помогает сохранять детали при съемке против света. Перископическая телефото камера на 200 Мп охватывает широкий диапазон съемки - от классических портретов с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм до приближения уровня оптического зума до 150 мм. При этом изображения остаются четкими как днем, так и ночью. Для съемки небольших объектов предусмотрен режим телемакро с расстояния 12 см, позволяющий передать мельчайшие детали и фактуры.

Аппаратные возможности дополняют новые интеллектуальные инструменты Xiaomi, которые расширяют способы творческого самовыражения, в том числе для профессиональных фотографов.

Функция Essential Moment на базе модели обработки изображений Xiaomi, работающей непосредственно на устройстве, предлагает три классических стиля: B&W Film передает глубину и богатство тональных переходов классической черно-белой фотографии; Iconic CCD воссоздает яркую, насыщенную цветопередачу цифровых камер эпохи CCD-сенсоров; Modern Vintage сочетает сдержанные оттенки и естественную детализацию, создавая эстетику вне времени. Пользователи также могут воссоздать оптический рисунок двух классических объективов: 35-мм — для документальной съемки и 75-мм — для портретов с мягким боке.

Дополнительные инструменты доступны в ИИ для креативности.6 Во время съемки функция Портретное осветление осветляет затемненные лица в сценах с контровым светом, делая портреты более естественными, а Xiaomi ProCut в реальном времени предлагает варианты кадрирования и композиции. После съемки AI Composition анализирует фотографию и рекомендует кадрирование, которое помогает сделать композицию более выразительной. Таким образом, инструменты ИИ поддерживают весь творческий процесс — от выбора кадра до финальной обработки.

Для создателей видеоконтента серия Xiaomi 18 Pro поддерживает запись в Dolby Vision с разрешением до 4K при 120 кадрах в секунду, съемку в 10-битном формате Log, а также запись в 8K при 30 кадрах в секунду. Второй дисплей упрощает съемку селфи и видеоблогов на основные камеры, работая, как видоискатель и превращая смартфоны серии в универсальный инструмент для фото- и видеосъемки.

Мировой дебют платформ Snapdragon® 8 Elite — еще больше мощности7

Смартфоны серии Xiaomi 18 Pro одними из первых получили новейшие процессоры серии Snapdragon® 8 Elite от Qualcomm.1 Xiaomi 18 Pro Max оснащён Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 — самой мощной мобильной платформой Qualcomm на сегодняшний день, а Xiaomi 18 Pro работает на Snapdragon® 8 Elite Gen 6.1

Оба процессора созданы по передовому 2-нм техпроцессу с транзисторной архитектурой Gate-All-Around (GAA), которая позволяет значительно снизить энергопотребление и нагрев при высоких нагрузках. В их основе — центральный процессор Oryon™ четвёртого поколения с двумя сверхпроизводительными и шестью производительными ядрами. При этом сверхпроизводительные ядра впервые в мире достигают тактовой частоты 5 ГГц.

В Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 прирост производительности центрального процессора составил до 13%,8 графический процессор Adreno™ с обновленной архитектурой стал до 44% производительнее,9 а скорость работы нейропроцессора Hexagon™ увеличилась на 35%.10 Расширенные возможности ИИ на обеих моделях позволяют выполнять больше задач непосредственно на устройстве, включая перевод без подключения к интернету и работу с текстом.11

Для более эффективного отвода тепла в Xiaomi 18 Pro Max применяется технология Offset PoP Packaging: она обеспечивает прямую передачу тепла от процессора к испарительной камере по медному теплопроводящему элементу. Ее дополняет система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop нового поколения, прирост эффективности которой составил до 50%. Это помогает поддерживать пиковую производительность при длительных высоких нагрузках.12 Благодаря оптимизации вычислительных возможностей и системы охлаждения Xiaomi 18 Pro Max демонстрирует один из лучших результатов в своём классе - 5 031 155 баллов в AnTuTu.13

Продолжительную работу обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор Xiaomi с содержанием кремния 28%.5 Такая конструкция позволяет эффективнее использовать внутреннее пространство устройства и увеличить емкость аккумулятора, сохранив компактный корпус.

Xiaomi 18 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 7050 мАч (тип.) с поддержкой проводной зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт и беспроводной - 50 Вт. Xiaomi 18 Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мАч (тип.), поддержку проводной зарядки HyperCharge мощностью 90 Вт и беспроводной - 50 Вт.14 Оба устройства имеют в комплекте зарядное устройство мощностью 100 Вт.

Флагманский дисплей с новым уровнем защиты конфиденциальности

Серия Xiaomi 18 Pro получила усовершенствованные дисплеи с высокой четкостью, яркостью и точностью цветопередачи. Впервые в серии представлена технология Xiaomi HyperRGB 2.0 с независимой структурой пикселей: каждый пиксель содержит полный набор красного, зелёного и синего субпикселей. Это повышает четкость изображения и энергоэффективность.

Пиковая яркость до 4000 нит в различных сценариях использования позволяет сохранять хорошую читаемость даже под прямыми солнечными лучами, а широкий цветовой охват BT.2020 обеспечивает насыщенную и точную цветопередачу. Комфорт при длительном использовании подтверждён тройной сертификацией TÜV Rheinland в области заботы о глазах. Встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает быструю и безопасную разблокировку даже влажными руками.

Дисплей Xiaomi с функцией защиты конфиденциальности2 помогает скрывать личную информацию от посторонних в общественных местах. Технология реализована на аппаратном уровне: при включении режима конфиденциальности стандартные пиксели отключаются, а специальные пиксели с более узким углом обзора продолжают работать, ограничивая видимость содержимого сбоку.

Благодаря независимой структуре полноцветных RGB-пикселей HyperRGB 2.0 пиксели защиты конфиденциальности работают без совместного использования субпикселей. В обычном режиме экран сохраняет четкое, яркое и насыщенное изображение, а при включении защиты ограничивает видимость контента для окружающих. Эффективность технологии подтверждена сертификацией TÜV Rheinland Effective Screen Privacy Protection.

Искусственный интеллект делает защиту еще удобнее. Режим конфиденциальности можно применять к отдельным приложениям, уведомлениям, всплывающим окнам и режиму разделения экрана. Функция Уведомление о конфиденциальности обнаруживает находящихся рядом людей, которые могут смотреть на экран, и предупреждает пользователя деликатной вибрацией или уведомлением в Xiaomi HyperIsland.15 Для быстрого включения режима конфиденциальности можно использовать настраиваемую боковую ИИ-кнопку.

Тонкий корпус и выразительный дизайн премиум-класса

Серия Xiaomi 18 Pro представлена в двух размерах. Xiaomi 18 Pro оснащен компактным дисплеем диагональю 6,4 дюйма, а ширина корпуса 72 мм позволяет удобно пользоваться смартфоном одной рукой. Xiaomi 18 Pro Max получил экран диагональю 6,9 дюйма, который предлагает больше пространства для просмотра видео, игр и работы с несколькими приложениями.16

Основной дисплей окружен симметричными рамками толщиной всего 0,99 мм со всех четырех сторон.5 Благодаря технологии LIPO удалось увеличить полезную площадь экрана без увеличения ширины корпуса.

Смартфоны доступны в четырех цветах: Асфальтовый серый, Белый, Космический синий и Вельветовый красный.²⁰ Глубокий, насыщенный оттенок Вельветовый красный сочетается с приятной, бархатистой фактурой, подчеркивая премиальный характер устройства.

Интеллектуальные возможности и взаимодействие между экосистемами

Смартфоны серии Xiaomi 18 Pro работают на новейшей Xiaomi HyperOS 4. Система делает повседневное использование ещё удобнее благодаря плавной работе, интуитивному дизайну и простому взаимодействию между устройствами. За быстродействие и плавность отвечает оптимизированная технология Xiaomi HyperCore с точным распределением вычислительной нагрузки и предварительной загрузкой данных в память, а также переработанная среда выполнения приложений Xiaomi HyperOS. Обновленный интерфейс сочетает текстуры матового стекла с мягкими световыми эффектами, интерактивное освещение и адаптивную пространственную глубину. Они придают системе выразительный и визуально комфортный облик. Новые варианты оформления экрана блокировки расширяют возможности персонализации.

Серия Xiaomi 18 Pro также упрощает совместную работу устройств, обеспечивая непрерывность рабочих процессов и удобный обмен файлами как внутри экосистемы Xiaomi, так и с устройствами других экосистем.18 Новый Xiaomi Smart Hub позволяет закреплять часто используемые персональные устройства и бытовую технику в Центре управления для быстрого доступа. Функция «Обвести и найти» от Google19 упрощает поиск и перевод контента на экране. Xiaomi 18 Pro Max предлагает расширенные возможности звука и тактильного отклика. Сверхширокополосный линейный вибромотор CyberEngine, работающий по оси X, обеспечивает мощную и точную тактильную обратную связь — от набора текста до игр, делая взаимодействие со смартфоном более отзывчивым и реалистичным. Симметричная система из трех динамиков создает насыщенное, объемное звучание. А функция Приватные вызовы использует задний динамик для воспроизведения звуковых волн в противофазе, чтобы окружающим было сложнее услышать разговор.20

Фирменные аксессуары для новых сценариев использования

Возможности серии Xiaomi 18 Pro дополняет линейка специально разработанных аксессуаров. Два варианта фирменных магнитных чехлов позволяют быстро закрепить совместимые беспроводные зарядные устройства, внешние аккумуляторы, автомобильные держатели и подставки.

Для использования с этими чехлами разработана магнитная подставка Xiaomi Magnetic Remote Stand с регулировкой наклона до 90°. В комплект входит съемный беспроводной пульт, с помощью которого можно управлять камерой, пролистывать видео и электронные книги, а также управлять воспроизведением музыки. В сочетании с дополнительным дисплеем и универсальной системой камер подставка позволяет удобно снимать фото и видео, не удерживая смартфон в руках.

Развитие премиального сегмента и инвестиции в инновации

Запуск Серии Xiaomi 18 Pro стал очередным важным этапом в развитии премиального направления Xiaomi и интеллектуальной экосистемы «Human × Car × Home».

В рамках этой долгосрочной стратегии Xiaomi планирует направить более 24 млрд евро на исследования и разработки по всему миру в период с 2026 по 2030 гг. Инвестиции будут способствовать развитию передовых технологий, включая искусственный интеллект, операционные системы, собственные полупроводниковые разработки, интеллектуальные автомобили, робототехнику и интеллектуальное производство.

Цены и доступность

Xiaomi 18 Pro Max будет доступен в четырех цветах: Вельветовый красный, Асфальтовый серый, Белый и Космический синий.17 Модель предлагается в двух вариантах памяти.

12 ГБ + 256 ГБ - рекомендованная розничная цена: от 149,99 тыс. руб. (с 18:00 по московскому времени 17 ноября 2026 г. до 11 января 2027 г. действует специальная цена - от 139,99 тыс. руб.)22;

12 ГБ + 512 ГБ21 - рекомендованная розничная цена: от 159,99 тыс. руб. (с 18:00 по московскому времени 17 ноября 2026 г. до 11 января 2027 г. действует специальная цена - от 149,99 тыс. руб.)22.

Xiaomi 18 Pro будет доступен в четырех цветах: Вельветовый красный, Асфальтовый серый, Белый и Космический синий.17 Модель предлагается в двух вариантах памяти.

12 ГБ + 256 ГБ - рекомендованная розничная цена: от 129,99 тыс. руб. (с 18:00 по московскому времени 17 ноября 2026 г. до 11 января 2027 г. действует специальная цена от 119,99 тыс. руб.)22;

12 ГБ + 512 ГБ21 - рекомендованная розничная цена: от 139,99 тыс. руб. (с 18:00 по московскому времени 17 ноября 2026 г. до 11 января 2027 г. действует специальная цена от 129,99 тыс. руб.)22.

Также с 17 ноября 2026 г. в 18:00 до 11 января 2027 г. будет действовать акция: при покупке Xiaomi 18 Pro Max в подарок предоставляются магнитный чехол, кнопка дистанционного управления и магнитная подставка; при покупке Xiaomi 18 Pro — магнитный чехол.23

Послепродажное VIP-обсулживание:24 продленный до 24 месяцев гарантийный срок с даты покупки; одна бесплатная замена или ремонт экрана в течение 6-месячного периода с даты покупки; одна бесплатная замена задней крышки/заднего экрана/линзы камеры в течение гарантийного срока (24 месяца) с даты покупки.

1 Продукты под брендом Snapdragon® являются продуктами компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или её дочерних компаний.

2 Функция Privacy Display помогает снизить видимость экрана сбоку, однако контент может оставаться видимым при определённых углах просмотра или условиях освещения. Требуется первоначальная настройка.

3 Экран поддерживает максимальную частоту обновления 120 Гц. Фактическая частота обновления может незначительно отличаться в зависимости от интерфейса приложения и качества графики в играх. Подробности — в реальных условиях использования.

4 Доступность функций ИИ может отличаться в зависимости от региона, языка и версии системного ПО. Требуется подключение к интернету; всегда проверяйте точность ответов ИИ. Дополнительную информацию см. на официальном локальном сайте.

5 Данные получены в лабораторных условиях Xiaomi.

6 ИИ для креативности доступен в отдельных регионах и на отдельных моделях устройств. Некоторые функции ИИ для креативности требуют подключения к интернету и могут различаться в зависимости от версии системного ПО и приложения Gallery Editor. Подробности — в реальных условиях использования. Проверяйте точность ответов ИИ.

7 Под «глобальным дебютом» понимается то, что серия Xiaomi 18 Pro стала первой в мире линейкой смартфонов с процессорами Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 и Snapdragon® 8 Elite Gen 6 на момент запуска в материковом Китае в сентябре 2026 года.

8 Данные о производительности CPU предоставлены Qualcomm.

9 Данные о производительности GPU предоставлены Qualcomm.

10 Данные о производительности NPU предоставлены Qualcomm.

11 Доступность функций ИИ на устройстве может отличаться в зависимости от региона, языка и версии системного ПО. Функции работают в совместимых приложениях и интерфейсах. Проверяйте точность ответов ИИ.

12 Данные протестированы в лабораторных условиях Xiaomi в сравнении с Xiaomi 17. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от сценария использования.

13 Результаты теста AnTuTu получены в лабораторных условиях Xiaomi с использованием AnTuTu V12. Фактические результаты могут отличаться.

14 Беспроводное зарядное устройство продается отдельно.

15 Функция Уведомление о конфиденциальности работает на расстоянии примерно до 1 метра и при отклонении до ±30°. За пределами этих параметров распознавание может быть менее точным или с задержкой.

16 Диагональ экрана измеряется по полному прямоугольнику без учета скругленных углов. Фактическая видимая область меньше из-за скругленных углов и выреза под датчики.

17 Доступность вариантов цвета может различаться в зависимости от региона.

18 Функции Xiaomi HyperConnect могут отличаться в зависимости от версии ПО, модели устройства и совместимости. Для некоторых функций требуется вход в один и тот же аккаунт Xiaomi, а также включенные Bluetooth, WLAN, NFC и раздел «Настройки — Взаимодействие». На устройствах Apple должна быть установлена последняя версия приложения «Xiaomi Interconnectivity».

19 Google и Android являются товарными знаками Google LLC. Доступно на отдельных устройствах; требуется подключение к интернету. Функции работают в совместимых приложениях и интерфейсах. Результаты могут различаться в зависимости от визуального соответствия. Проверяйте ответы.

20 Функция Приватные Вызовы предназначена для снижения утечки голоса во время звонков. Фактическая эффективность может различаться в зависимости от уровня окружающего шума, громкости речи, расстояния и условий окружающей среды. Функция не гарантирует полную конфиденциальность и не предотвращает все формы подслушивания.

21 Доступные конфигурации могут различаться в зависимости от региона. Доступный объем памяти и ОЗУ меньше общего объёма из-за хранения операционной системы и предустановленного ПО.

22 Полные условия акции уточняйте у продавца.

23 Количество подарков ограничено, наличие уточняйте у продавца.

24 Условия гарантии и премиального обслуживания уточняйте у продавца.