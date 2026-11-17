Компания VK Tech добавила в серверную версию «Проектов VK WorkSpace» возможность подключать собственных ИИ-агентов через встроенный MCP-сервер. С его помощью агенты работают с задачами и базой знаний. Агентов добавляют в команду как участников и поручают им рутину: например, распределять новые заявки между исполнителями, напоминать о сроках и запускать проекты по шаблону. Об этом CNews сообщил представитель

VK Tech предоставляет готовый скрипт для быстрого обучения агентов работе в Проектах. Компания создает агента, отправляет ему ссылку на этот скрипт, после чего агент сам присылает заявку на подключение. Далее администратор Проектов проверяет инструкции агента, подтверждает заявку и выдает права на выполнение нужных действий.

Агента можно назначить ответственным за задачу или упомянуть в комментарии. Он выполняет свою часть работы и оставляет результат в задаче. Если данных не хватает, то запрашивает их в комментарии, а если нужно решение человека — отмечает ответственного и предлагает варианты. Все действия агента сохраняются в истории задач, а в журнале сессий видно, какие сообщения он получал и что отвечал на них.

Агентам также можно поручить работу, которая не требует постоянного участия человека. Например, сеть магазинов открывает новую точку. Руководитель ставит в «Проектах» задачу, указывает адрес и дату открытия. Агент создает проект по шаблону и назначает задачи отделам: подписать договор аренды, закупить оборудование, найти персонал. Сроки он рассчитывает от даты открытия по нормативам из базы знаний. Несколько агентов могут работать вместе: к примеру, один запускает проекты, а второй следит за сроками и узнаёт у исполнителей статусы задач.

«Компании переходят от экспериментов с ИИ к ежедневной работе с ним, и главный вопрос в том, что ему стоит делегировать. По нашему исследованию с Hi-Tech Mail, 28% опрошенных готовы поручить нейросетям контроль задач и сроков. Агенты берут на себя как раз такую работу, поэтому у людей остается время на дела, которые требуют экспертизы или творческого подхода. Наших агентов можно создавать на платформе VK AI Space и подключать к «Проектам» через MCP-сервер. А если MCP-сервер есть и у других корпоративных систем, агенты будут работать и с ними, решая комплексные задачи», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Пётр Щеглов.