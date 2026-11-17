В КБ «Панорама» разработана программа «Панорама Фото» версии 1.7.0. В новой версии усовершенствованы алгоритмы ориентирования снимков и уравнивания фотограмметрических блоков. Изменения повышают устойчивость построения ортофотопланов при обработке материалов, полученных в сложных условиях съемки, в том числе при отсутствии GPS-координат в метаданных снимков. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В ситуации, когда большинство снимков сделано с одинаковым направлением взгляда («сверху вниз»), на близкой высоте и над относительно плоской поверхностью, алгоритмам 3D-реконструкции сложнее отделить влияние радиальной дисторсии объектива от реальных изменений высоты рельефа. Ошибка калибровки в таких условиях может проявиться как плавный изгиб разреженного облака точек. В программе уравнивание учитывает разные масштабы поправок к координатам, углам и параметрам камеры. Это повышает устойчивость совместного уточнения геометрии и калибровки.

При ориентировании анализируются все возможные варианты положения снимков и выбирается решение с наибольшим числом согласованных связей. Если таких связей одинаковое количество то предпочтение получает вариант с меньшей ошибкой. Для слабо связанных групп снимков программа ищет дополнительные соответствия с основным блоком. Для восстановления положения и углов проблемных камер используются пространственные точки, рассчитанные по надежно ориентированным снимкам. После восстановления приложение уточняет позу камеры и отбраковывает геометрически недостоверные наблюдения.

Если GPS-координаты снимков доступны, программа использует их как дополнительную опору при уточнении центров фотографирования. Мягкие ограничения на отклонение координат центров от GPS помогают сохранить форму модели и избежать деформации разреженного облака точек.

При сохранении плотного облака снимки загружаются по мере обработки тайлов, что снижает пиковое потребление оперативной памяти. Кроме того, расширена поддержка матриц высот, содержащих миллиарды элементов (общим объемом в несколько гигабайтов и более).

«Панорама Фото» позволяет строить ортофотопланы по материалам аэрофотосъемки. При достаточном разрешении исходных снимков размер пикселя ортофотоплана на местности может составлять 1 см и менее. Полученные ортофотопланы можно использовать в комплексе Panorama Vision для автоматического распознавания и векторизации зданий, дорог, границ лесных массивов, сельскохозяйственных полей и объектов гидрографии. Обработка выполняется на серверах КБ «Панорама». Для ускорения вычислений «Панорама Фото» применяет технологии Nvidia CUDA. На тестовом стенде с процессором Intel Core i5-10600KF 4,1 ГГц, ОЗУ объемом 64 ГБ и видеоадаптером Nvidia GeForce RTX 5070 Ti (16 ГБ) обработка 557 снимков (4600х3500 пикселей) общим объемом 2,12 ГБ занимает 76 минут. В том числе: предварительное ориентирование – 20 минут; построение плотного облака точек в масштабе 1:2 – 35 минут; построение матрицы высот рельефа с размером элемента 6 см – 6 минут; построение ортофотоплана с размером пикселя 6 см – 15 минут.

Актуальная версия «Панорама Фото» доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».