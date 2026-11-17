Специалисты UserGate Factor обращают внимание на критическую уязвимость в FreeSWITCH — программной платформе, на базе которой работают телефонные сети, облачные АТС и кол-центры. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Уязвимость получила название SIP2Shell (CVE-2026-116779). Она позволяет удаленно выполнять команды операционной системы без предварительной аутентификации. В результате злоумышленник может получить контроль над системой в пределах привилегий, которыми располагает процесс FreeSWITCH.

Опасность уязвимости оценивается как критическая — в 9,8 балла из 10 по шкале CVSS 3.1. Проблема связана с обработкой входящих SIP MESSAGE. При определенных условиях специально сформированное сообщение позволяет обратиться к API FreeSWITCH и добиться выполнения команд. Для этого не требуется, чтобы пользователь открывал файл, переходил по ссылке или совершал какие-либо другие действия. Уязвимыми являются версии FreeSWITCH ниже 1.11.3.

Хотя FreeSWITCH распространяется бесплатно и имеет открытый исходный код, это не означает, что его использование ограничивается отдельными энтузиастами или небольшими проектами. Платформа лежит в основе ряда коммерческих продуктов, в том числе решений для корпоративной телефонии и облачных сервисов. Поэтому проблема может затронуть и российских заказчиков, которые используют такие продукты, даже если напрямую с FreeSWITCH никогда не работали.

«Здесь есть один важный момент: компания может вообще не знать, что ее телефония построена на FreeSWITCH. Эта платформа часто используется как основа для других продуктов, поэтому уязвимость может затронуть и те организации, которые приобретают уже готовое решение или пользуются облачной АТС. Мы советуем в первую очередь обратиться к поставщику телефонии и выяснить, используется ли в инфраструктуре FreeSWITCH и установлено ли обновление безопасности. Владельцам собственных инсталляций откладывать обновление тоже не стоит», — сказал Дмитрий Овчинников, эксперт UserGate Factor.

Для устранения уязвимости необходимо обновить FreeSWITCH до версии 1.11.3 или новее. Пользователям межсетевых экранов UserGate NGFW (uNGFW) также рекомендуется проверить актуальность подписки на модуль Security Updates и включить блокирующее правило IDPS «FreeSWITCH SIP MESSAGE API Command Execution».