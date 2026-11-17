«Т-Банк» обнаружил новую схему мошенничества, связанную с оплатой компьютерных игр. Аферисты создают фишинговый сайт, который полностью копирует интерфейс онлайн-платформы Steam. Когда пользователь пытается авторизоваться, преступники перехватывают доступы к его игровому профилю. После этого они связываются с жертвой в мессенджере Discord под видом представителей техподдержки платформы. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Мошенники заявляют, что аккаунт геймера в Steam взломан. Для защиты и очистки телефона от вирусов они убеждают жертву установить поддельное приложение Steam Guard – название взято от реальной системы двухфакторной аутентификации в мобильном приложении Steam. На самом деле мошенники убеждают установить программу удаленного доступа (RAT-троян). Как только пользователь открывает свое банковское приложение, вредоносный софт передает управление смартфоном мошенникам. Они получают полный доступ к счетам и выводят деньги.

«В целом за последние два года число атак мошенников с помощью фальшивых платформ для оплаты игр выросло в два раза в пересчете на одного человека. Средняя сумма, которую мошенники пытались украсть, выросла в 2,3 раза и составила 4 807 руб.», – сказал руководитель по развитию безопасной среды для клиентов «Т-Банка» Алексей Кузнецов.

Обычно обман работает так: мошенники создают сайт или Telegram-бот, с помощью которого якобы можно пополнить аккаунт на онлайн-платформе Steam с низкой комиссией или купить подписку PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Клиент переводит деньги на указанную на сайте или в боте карту или кошелек, после чего аферисты и перестают выходить на связь, а деньги крадут.

Чтобы сохранить деньги от мошенников, в «Т-Банке» советуют оплачивать игры проверенными способами. По данным «Т-Банка», с октября 2025 г. по октябрь 2026 г. количество платежей за игры выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Общий объем таких платежей вырос в 2,8 раза за этот же период. Средняя сумма платежа геймеров в «Т-Банке» выросла на 24% и составила 850 руб.

Если оплачивать игры через сторонние платформы, всегда нужно проверять адреса сайтов перед оплатой – преступники не могут скопировать официальный адрес полностью, один или два символа будут отличаться. Если возникают сомнения, не нужно переходить по ссылке.