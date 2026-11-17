«СКБ Контур» и Центр «Мой бизнес» Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны помогут малому и среднему бизнесу региона внедрять современные технологии и автоматизировать работу. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сектор МСП Хабаровского края насчитывает более 55 тыс. субъектов и продолжает расти, только с начала 2026 г. количество организаций увеличилось на 1392 единицы. Растущему бизнесу необходимы современные ИТ-решения для автоматизации. С начала сентября 2026 г. это особенно заметно в логистике, системообразующей для края отрасли. Благодаря соглашению с Центром «Мой бизнес», предприниматели смогут больше узнать о цифровых сервисах для бизнеса и понять, какие инструменты автоматизации подходят для решения их задач.

Соглашение подписали директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур» Надежда Червова и директор Центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.

Ксения Прохорова, директор Центра «Мой бизнес»: «Центр «Мой бизнес» ежедневно работает с предпринимателями Хабаровского края, мы видим, насколько важно, чтобы цифровые инструменты были для них понятными и доступными. Соглашение закрепляет наш общий фокус на информирование, просвещение и консультирование субъектов МСП по применению современных сервисов. Мы сможем совместно проводить обучающие мероприятия, давать бизнесу качественную экспертную поддержку».

Надежда Червова, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Для многих предпринимателей цифровизация сегодня в приоритете. Решения «Контура» позволяют тратить меньше времени на рутину и больше на развитие. Сотрудничество с Центром «Мой бизнес» это возможность вести открытый диалог с бизнес-сообществом региона, делиться экспертизой и помогать разбираться в требованиях законодательства».