Программный комплекс BWN-NMS для управления DWDM-оборудованием* «Булат» (входит в холдинг «Техновейв» ГК «Ростелеком») включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Реестровая запись от 27.10.2026 года подтверждает, что система полностью соответствует требованиям импортозамещения в области телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Булата».

BWN-NMS обеспечивает мониторинг и управление телекоммуникационной сетью через единый интерфейс. Система позволяет контролировать как отдельные компоненты оборудования, включая трансиверы, платы и шасси, так и соединения между ними и организованные на их основе каналы передачи данных.

Сергей Болонистов, технический директор компании «Булат»: «Включение системы управления BWN-NMS в реестр ПО Минцифры — важный шаг для компании. Это подтверждает, что наше решение функционально замещает западные аналоги и способно эффективно управлять современными сетями, снижая капитальные и эксплуатационные расходы операторов».

Архитектура BWN-NMS построена в соответствии с международными стандартами TMN (Telecommunication Management Network). Система работает в операционных системах на базе Linux и поддерживает пять основных направлений управления сетью по модели FCAPS: управление неисправностями, конфигурацией, учётом, производительностью и безопасностью.

Программный комплекс подходит для DWDM-сетей различного масштаба и объединяет управление оборудованием от уровня агрегации до ядра сети. Это позволяет значительно снизить время реакции технических служб оператора на инциденты на сети, упростить и ускорить запуск новых сегментов и сократить затраты на эксплуатацию сетей DWDM.

Система имеет возможность георезервирования: вся информация стекается одновременно на рабочий и резервный серверы, расположенные на разных площадках. Такой подход снижает риск потери управления сетью при аварии на одной из них.

Модульная архитектура упрощает развертывание и модернизацию BWN-NMS, а веб-интерфейс позволяет работать с системой через браузер. Для интеграции с системами эксплуатационной поддержки (OSS) и поддержки бизнеса (BSS) заказчиков предусмотрен северный интерфейс обмена данными.

*DWDM-оборудование — (Dense Wavelength Division Multiplexing, технология плотного мультиплексирования с разделением по длине волны) является основой высокоскоростного интернета и магистральной связи. Позволяет передавать по одному оптическому волокну огромные массивы данных между городами и регионами.