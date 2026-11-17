Сбербанк представляет новую портативную умную колонку с искусственным интеллектом «ГигаЧат» и уникальными возможностями персонализации — «СберБум Трек». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Умные функции даже без интернета

Одна из главных особенностей «СберБум Трек» — управление музыкой голосом даже без подключения к интернету. За распознавание и обработку запросов отвечает локальная модель нейросети «ГигаЧат».

Достаточно обратиться к колонке по выбранному имени, чтобы включить сохраненную музыку, найти исполнителя или конкретную песню, изменить громкость. Память колонки вмещает более 200 треков, поэтому любимая музыка всегда будет рядом.

Колонка с собственным характером

«СберБум Трек» предлагает широкие возможности персонализации. Пользователь может самостоятельно придумать колонке имя, и она будет реагировать на него при обращении. Благодаря обновленной манере общения «ГигаЧат» разговаривает с пользователем более живо и непринужденно, а стиль его ответов можно настроить под свои предпочтения.

У колонки есть и визуальные способы выражать эмоции. На встроенном LED-дисплее появляется анимация в виде глазок, которая оживляет общение с помощником.

Встроенный акселерометр позволяет «СберБум Трек» распознавать движения и изменение положения в пространстве, реагируя на действия пользователя словно персонаж. Например, если колонка упадет, она может воскликнуть «Ой!», а если положить ее на бок — закроет глазки на LED-дисплее и изобразит, что засыпает. Колонка умеет и играть: достаточно встряхнуть ее, чтобы на экране появилось случайное число от 1 до 6, как при броске кубика.

Любимая музыка всегда с собой

«СберБум Трек» создан для тех, кто хочет слушать музыку не только дома, но и в дороге, на прогулке, на даче или в компании друзей. Компактный корпус и удобный съемный ремешок позволяют носить колонку с собой. Ремешок можно украсить брелками и другими аксессуарами, подчеркнув собственный стиль.

Аккумулятор емкостью 2500 мАч обеспечивает до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки без подзарядки. Акустическая система мощностью 20 Вт с функцией автоматической коррекции звучания обеспечивает чистый и насыщенный звук как в помещении, так и на открытом воздухе.

Пользователь может настроить звук под свои предпочтения с помощью эквалайзера: усилить басы, сделать вокал более отчетливым или выбрать один из готовых режимов — «Ровный», «Эмбиент», «Басы» или «Голос». Настройки сохраняются в приложении.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Сбер выводит умные колонки на новый уровень. Ранее мы представили интеллектуальную колонку «СберБум» 2.0, которую можно назвать любым именем. «СберБум Трек» — второе, но уже портативное устройство в линейке. Новой колонке тоже можно дать имя, а еще взять с собой и управлять голосом даже там, где нет интернета. Благодаря встроенному искусственному интеллекту она продолжает понимать голосовые команды без сети. Для нас это важный шаг к созданию ИИ-устройств, которые сопровождают человека в повседневной жизни».

Колонку также можно использовать и как часть умного дома — она поддерживает протокол Matter over Wi-Fi, который позволяет взаимодействовать с совместимыми устройствами и использовать сценарии автоматизации.

«СберБум Трек» доступен для покупки с 17 ноября 2026 г. на официальном сайте SberDevices.ru по цене 14 990 руб., а также в розничных сетях потребительской электроники и на маркетплейсах.