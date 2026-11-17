Благотворительная программа «Ozon Забота» опубликовала отчёт о работе, проделанной за 5 лет. С сентября 2021 г. программа привлекла более 1,1 млрд рублей на благотворительность и объединила 4 млн пользователей, которые совершили более 4 млн пожертвований и продолжают поддерживать нуждающихся. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

«Ozon Забота» прошла путь от первых благотворительных сертификатов, продажи товаров НКО и точечных акций на маркетплейсе до создания системы, которая использует возможности разных направлений Ozon для поддержки некоммерческих организаций. Сегодня благотворительность интегрирована в работу цифровой платформы и других сервисов Ozon, «Ozon Банка», личного кабинета продавца и даже пунктов выдачи заказов. Так пользователи и бизнес могут выбирать разные способы участия в благотворительности: от денежных пожертвований и отчислений от покупок до передачи необходимых вещей. Например, помощь товарами стала одним из важнейших направлений программы: за пять лет напрямую подопечным фондов передали более 260 тыс. товаров.

Пользователи могут легко оформить пожертвование, делая покупки на маркетплейсе, приняв участие в специальной акции или через приложение «Ozon Банка» — такой возможностью пользуются более 220 тыс. клиентов банка. Новых доноров программа знакомит с благотворительностью в том числе через интеграцию в крупные проекты маркетплейса, например, распродажи 11.11, «Чёрную пятницу» и акции к различным праздникам, а также через игровые механики. Представители «Ozon Заботы» отмечают: в дни интеграции программы в игровые задания и спецпроекты пожертвования растут в среднем на 150% по сравнению с обычным днём.

Партнёры программы — бренды и продавцы маркетплейса — благодаря ей могут участвовать в благотворительных инициативах и получать дополнительное продвижение собственной продукции на площадке. За пять лет проведено 37 благотворительных акций с участием 39 брендов. Часть выручки от продаж направляется в пользу НКО, также компании передают фондам собственную продукцию. Общий результат таких партнёрств составил 43 млн рублей, которые были направлены на благотворительность. Для продавцов в 2025 г. «Ozon Забота» запустила возможность делать пожертвования прямо через личный кабинет селлера. Такую механику используют свыше 4,3 тыс. продавцов, которые чуть больше чем за год, оформили почти 18 тыс. пожертвований. 6 из 10 поддерживают сразу 2 и более НКО. Их магазины и товары отмечены специальными плашками, что позволяет им выделяться из многомиллионного ассортимента маркетплейса.

С тем, какие ещё направления охватывает деятельность «Ozon Заботы», можно ознакомиться в полной версии отчёта. Среди них: пожертвования на платформе, продажа товаров фондов и особых мастерских, специальные акции с партнёрами программы, сервисами и собственными торговыми марками Ozon, проект «Пункт добрых дел» в ПВЗ, офлайн-мероприятия для широкой публики и корпоративное направление для сотрудников.

«Мы используем масштаб и технологии компании, чтобы сделать помощь простой и доступной, органично встроить её в привычные повседневные действия. При этом один из ключевых принципов нашей работы — свобода выбора: покупатели, предприниматели и партнёры сами решают, какие инициативы поддерживать и каким способом помогать. Наша задача — создавать для этого удобные инструменты, помогая фондам находить новых сторонников и партнёров, а благотворительности — становиться естественной частью повседневной жизни», — отметила руководитель социальных проектов Ozon и благотворительной программы «Ozon Забота» Елена Чернина.

Программа продолжит расширять существующие направления и искать решения, которые позволят некоммерческим организациям привлекать больше поддержки, а людям — проще и удобнее участвовать в добрых делах.