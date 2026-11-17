Российский разработчик NGR Softlab сообщил об обновлении версии Alertix SIEM в рамках действующего сертификата ФСТЭК России. В актуальной версии системы расширены возможности защиты доступа, интеграции со сторонними решениями, автоматизации реагирования на инциденты и расследования событий ИБ. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

В частности, усилена защита учетных записей, добавлена двухфакторная аутентификация, улучшено управление пользовательскими сессиями и предусмотрена возможность установки и обновления системы в изолированных средах. Реализована отправка уведомлений через мессенджер MAX, а также интеграция со сканером «Сканер-ВС», позволяющая учитывать сведения об уязвимостях при анализе и определении приоритетности инцидентов.

Изменения также затронули автоматизацию реагирования: соответствующие сценарии теперь могут связываться с правилами корреляции, запускаться независимо от них и выполнять типовые действия, включая блокировку и разблокировку хостов. Доработаны рабочие области и инструменты расследования: усовершенствованы навигация и поиск по событиям, а модуль инвентаризации дополнен функциями сбора и хранения сведений об операционных системах, программном и аппаратном обеспечении.

«Обновление Alertix SIEM в рамках действующего сертификата ФСТЭК России позволяет заказчикам использовать расширенные функциональные возможности системы при реализации мер защиты информации в соответствии с требованиями регуляторов, – сказал Афанасий Клюнков, менеджер продукта NGR Softlab. – Мы продолжаем развивать Alertix SIEM, уделяя особое внимание автоматизации реагирования, интеграции с ИТ-инфраструктурой и удобству работы специалистов по информационной безопасности».

Alertix SIEM позволяет организациям реализовывать отдельные меры защиты информации, предусмотренные приказами ФСТЭК России № 117, № 21, № 31 и № 239, а также способствует выполнению требований Федерального закона № 187-ФЗ в области безопасности критической информационной инфраструктуры с учетом изменений. Функциональные возможности системы также могут использоваться для реализации отдельных требований стандартов информационной безопасности финансовых организаций, включая ГОСТ Р 57580 и стандарты Банка России.