В платформе унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro реализована интеграция контакт-центра с онлайн-сервисом для управления бизнесом «Битрикс24». При входящем звонке в CRM автоматически открывается карточка клиента, соответствующая его номеру телефона. Оператор получает доступ к сохраненным сведениям о собеседнике и может фиксировать результаты разговора, что создает полную картину пути клиента и позволяет оператору более точно консультировать клиента в процессе продаж. Об этом CNews сообщили представители СommuniGate Pro.

Контакт-центр на базе CommuniGate Pro – востребованный сервис платформы унифицированных коммуникаций, который помогает бизнесу организовать прием звонков в отделах продаж, службах поддержки и других подразделениях, которые работают с клиентами. Контакт-центр распределяет входящие вызовы между операторами и управляет очередями ожидания. Телефонные функции платформы позволяют настраивать голосовое меню, переводить звонки нужным сотрудникам и учитывать рабочее время при обработке обращений. Журналы входящих и исходящих вызовов сохраняют историю звонков.

Для повышения качества сервиса текущих пользователей разработчик CommuniGate Pro реализовал интеграцию с онлайн-сервисом для управления бизнесом «Битрикс24». Интеграция позволит сотрудникам отдела продаж и клиентской поддержки сократить количество ручных действий при обработке обращений. Теперь им не потребуется искать контакт по номеру телефона – если данные клиента уже внесены в «Битрикс24», они появляются в карточке при поступлении звонка. Оператор может использовать их во время разговора, а затем дополнить информацию комментариями.

Бизнес-логика интеграции двух решений состоит из нескольких этапов. Оператор принимает входящий вызов в клиенте hPronto, после чего в «Битрикс24» открывается карточка соответствующего контакта. После завершения разговора в CRM будет доступна карточка звонка, в которой можно оставить комментарии. Так, телефонное обращение связывается с его дальнейшей обработкой в системе учета клиентов.

В этой связке CommuniGate Pro выполняет функции телефонной станции и управляет очередями звонков. «Битрикс24» остается средой для ведения клиентских карточек: сотрудники продолжают работать со сведениями, которые уже накоплены в CRM.

Для обмена событиями используются настраиваемые вебхуки — уведомления, которые одна система передает другой. Учетные записи операторов в CommuniGate Pro и «Битрикс24» сопоставляются по внутренним телефонным номерам. Благодаря этому событие входящего звонка связывается с нужным сотрудником в CRM.

«Мы регулярно собираем обратную связь от наших пользователей и реализуем интеграции с самыми популярными российскими корпоративными продуктами. Интеграция с «Битрикс24» позволит упростить коммуникацию и предоставить бизнесу еще более удобный инструмент для работы с обращениями клиентов», – сказал Антон Шпорт, директор коммерческого департамента СommuniGate Pro.