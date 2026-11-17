Новый бесплатный сервис от «КонсультантПлюс» «Проверка ответа ИИ» поможет проверить ответы ChatGPT, DeepSeek и других ИИ на наличие выдуманных и устаревших правовых документов. А на действующие документы сервис поставит ссылки в систему «КонсультантПлюс». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Как это работает: получите ответ общего ИИ на ваш вопрос, скопируйте его и вставьте в окно сервиса. Нажмите кнопку «Проверить ответ».

Сервис «Проверка ответа ИИ»: найдет в тексте ссылки на документы: нормативные акты, судебные решения, письма ведомств; проверит, существуют ли эти документы и действуют ли они; отметит документы, которые могут быть выдуманы; поставит ссылки на действующие документы в систему «КонсультантПлюс».

Новый сервис проверяет ссылки на документы, а не правильность выводов нейросети.

Даже если все документы корректные, стоит проверить ответ и посмотреть документы в системе «КонсультантПлюс». Перейти к документам в системе можно прямо из результатов проверки.