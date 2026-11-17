Президентом Sitronics Group назначен Алексей Назаров. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Ключевой стратегической задачей Алексея Назарова станет консолидация активов Sitronics Group (входит в АФК «Система») вокруг нескольких профильных отраслевых вертикалей. Это позволит повысить операционную эффективность, усилить синергию между направлениями и ускорить вывод новых технологических решений на рынок.

Алексей Назаров обладает более чем 25-летним управленческим опытом в сфере стратегического, операционного, коммерческого и финансового менеджмента, а также в области развития и трансформации крупного бизнеса. До прихода в Sitronics Group он руководил федеральными проектами и возглавлял ключевые бизнес-направления в ведущих телекоммуникационных, цифровых и инфраструктурных компаниях, таких как «Газпром-Медиа Холдинг», МГТС, МТС, «ТрансТелеКом», «Эр-Телком» и «МегаФон».

«В технологической гонке либо задаёшь темп, либо догоняешь. «Система» выбрала темп. Под руководством нового президента мы готовим стратегическую пересборку всей «Системы»: от корпоративного центра до ключевых активов, масштабируем корпорацию как лабораторию будущего. Sitronics – одна из главных её площадок. Задача группы – собрать сильные отраслевые вертикали и быстрее выводить технологии на рынок. Алексей Назаров – сильный, творческий, целеустремлённый лидер. Мы как акционер не будем стоять у него над душой. Наше дело – расчистить трассу гонки», – сказал Иван Макушок, вице-президент АФК «Система» по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с органами власти.

Алексей Назаров окончил Российский химико-технологический университет (РХТУ) им. Д. И. Менделеева по специальности «инженер-технолог», а также Финансовый университет при Правительстве РФ. Имеет диплом Независимого директора.

Sitronics Group – российская группа технологических компаний, создающих программные и аппаратные решения для различных отраслей экономики. В продуктовом портфеле группы комплексные разработки для сфер безопасности, транспорта, промышленности, отрасли связи, а также цифровые решения и продукты для судоходства и морской навигации: компания «Эмпериум» первой в России запустила серийное производство судов на электрической тяге, а разработчик морских интеллектуальных решений «Ситроникс КТ» создает судовые системы управления, решения для цифровой навигации, обеспечения морской инфраструктуры, ситуационные центры, системы для автономного (безэкипажного) судоходства.