«Точка Банк» сообщил об открытии предпринимателям возможности работать с банковскими сервисами через выбранных ими ИИ-агентов. Для этого компания создала MCP-сервер, который позволяет подключать внешние ИИ-инструменты, в том числе Claude, Codex в ChatGPT, Cursor, Yandex AI Studio и другие.

MCP (Model Context Protocol) — протокол, который позволяет ИИ-агентам взаимодействовать с внешними сервисами и использовать их инструменты. Благодаря этому предприниматель может обращаться к возможностям банка с помощью обычных запросов к агенту на естественном языке, не заходя каждый раз в интернет-банк и не работая напрямую с API.

Например, предприниматель может спросить у агента, сколько денег осталось на расчётных счетах, попросить показать поступления за последнюю неделю или сравнить расходы за несколько месяцев. Агент самостоятельно найдёт нужные счета, запросит выписки и обработает информацию. Также с его помощью можно подготовить платёжное поручение: агент заполнит необходимые данные, а клиенту останется подписать его в интернет-банке.

Через ИИ-агента можно решать и другие задачи: получать реквизиты и подробную информацию о счетах; запрашивать банковские выписки за нужный период; проверять поступления на счета за неделю или другой период; анализировать расходы и сравнивать их за несколько месяцев; выяснять, сколько компания потратила на отдельных контрагентов; готовить платежи по реквизитам поставщиков для последующей проверки и подписания в интернет-банке.

В ближайшее время список возможностей и доступных через агентов функций будет расширяться и на другие продукты и сервисы экосистемы.

«Предприниматели уже используют ИИ для самых разных задач — от анализа информации до автоматизации бизнес-процессов. И чем больше инструментов для этого появляется, тем важнее, чтобы они могли работать с реальными данными бизнеса и помогать решать прикладные задачи. Поэтому мы развиваем AI-ready-подход — готовим нашу инфраструктуру к взаимодействию с ИИ-агентами и новым сценариям работы предпринимателей. Мы хотим, чтобы клиент мог использовать привычные ИИ-инструменты и легко получать через них доступ к возможностям банка. Ведь технологии должны помогать быстрее решать задачи, видеть больше вариантов для развития бизнеса и тратить меньше времени на рутину. Наша задача — создавать для этого нужные инструменты и делать взаимодействие с банком удобнее», — сказал Александр Ионов, директор по искусственному интеллекту «Точка Банка».

MCP-сервер «Точка Банка» уже поддерживает работу с различными ИИ-инструментами, в том числе с Claude, Codex в ChatGPT, Cursor, Yandex AI Studio и другие.

Подключение к MCP-серверу работает через авторизацию. Клиент самостоятельно получает в интернет-банке токен доступа и настраивает соединение своего ИИ-агента с MCP-сервером. Агент получает доступ к банковским данным только после его подключения клиентом и в пределах выданных им разрешений. При этом он не может самостоятельно подписать и отправить платёж: окончательное подтверждение операции остаётся за клиентом.