Тестирование, проведенное на базе ФГАУ НИИ «Восход», подтвердило полную совместимость и стабильную работу отечественной СУБД «Линтер Бастион» компании «Релэкс» при развертывании в составе доверенного программно-аппаратного комплекса на процессоре «Байкал» под управлением ОС Astra Linux Special Edition.

В ходе работ специалисты НИИ «Восход» оценивали функциональные характеристики и совместимость программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а также технических средств, входящих в реестр российской радиоэлектронной продукции.

Испытания проходили на системном блоке «Элпи501» (процессор «Байкал», материнская плата ЕТ101-МВ-1.1). Тестирование проводилось в строгом соответствии с Программой и методикой № 2026-Б-СУБД-Л.

Проведение такой независимой экспертизы соответствует статусу ФГАУ НИИ «Восход»: институт является ключевым технологическим партнёром государства и выступает Межведомственным центром технологической экспертизы базовых аппаратно-программных решений. Он обеспечивает независимую проверку совместимости отечественного ПО с российскими операционными системами и оборудованием, формируя фундамент для технологического суверенитета страны.

«Успешное прохождение испытаний в ведущем отраслевом институте — это не просто формальное подтверждение присутствия в реестре, — сказала заместитель генерального директора по развитию компании «Релэкс» Ирина Мягкова, — Совместимость «Линтер Бастион» с процессором «Байкал» и операционной системой Astra Linux означает, что наши государственные и корпоративные заказчики получают полностью готовый, защищенный и высокопроизводительный стек технологий для построения критической информационной инфраструктуры. Мы доказали, что отечественная СУБД способна эффективно работать на российской аппаратной платформе в самых требовательных сценариях, обеспечивая импортонезависимость без компромиссов в производительности и безопасности».