«М.Видео», мультикатегорийный маркетплейс с опорой на собственную розницу и сеть партнерских ПВЗ, проанализировал динамику российского рынка игровых консолей за девять месяцев 2026 г. По данным аналитической компании ICMR, с января по сентябрь россияне потратили на игровые консоли около 19,4 млрд руб. Объем рынка в денежном выражении и количество проданных устройств остались практически на уровне прошлого года.

За девять месяцев 2026 г. в России продали около 1,05 млн игровых консолей. Средняя стоимость устройства также практически не изменилась и составила 18,5 тыс. руб.

Одним из ведущих брендов на рынке игровых консолей по продажам в денежном выражении стала Sony. За девять месяцев продажи устройств компании выросли на 34% в денежном выражении и на 29,4% в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди других заметных участников рынка — Valve, Nintendo и Microsoft, при этом динамика продаж производителей различалась.

В топ самых продаваемых игровых консолей по количеству и денежному обороту вошли: PlayStation 5 Slim; PlayStation 5 Pro 2TB SSD; PlayStation 5 Slim Digital Edition; PlayStation 5 Slim в комплекте с DualSense; Steam Deck OLED.

Интерес к сегменту со стороны покупателей дополнительно стимулирует предвосхищение выхода новинок. Одним из наиболее ожидаемых событий игровой индустрии остается выход Grand Theft Auto VI — новой части культовой серии Rockstar Games. Такие релизы привлекают внимание не только давних поклонников франшиз, но и покупателей, которые выбирают игровую платформу под конкретные проекты.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин сказал: «Игровая консоль для многих покупателей — это прежде всего доступ к конкретным играм и игровому сообществу. Поэтому выход крупных проектов способен стать дополнительным стимулом для покупки или обновления устройства. Один из самых ожидаемых релизов — GTA VI: поклонники серии ждут продолжения больше десяти лет, и для многих это событие, ради которого можно заранее подготовиться, обновить консоль и даже запланировать выходной на работе. При этом интерес к категории не ограничивается одной игрой: покупатели выбирают платформы с учётом доступных проектов, собственных предпочтений и формата игры — от домашних консолей до портативных устройств. Мы ожидаем, что выход GTA VI станет дополнительным драйвером спроса на игровые консоли и поддержит рост продаж категории».