МТС сообщает о том, что компания развернула 5G почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа (за исключением Ненецкого АО) и охватила связью нового поколения 16 городов в этом макрорегионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сентябре 2026 г. МТС открыла доступ к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц (n79) в пяти крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Также оператор запустил новый стандарт на действующих частотах LTE (2100 МГц, n1) на принципе технологической нейтральности – в СЗФО такие сети развернуты в Санкт-Петербурге, Мурманске, Вологодской и Псковской областях, а также в республиках Коми и Карелии. В октябре 2026 г. компания увеличила покрытие 5G в СЗФО более чем в полтора раза, подключив к сети Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую и Архангельскую области.

Где работает сеть 5G МТС в СЗФО: Санкт-Петербург (диапазоны n1 и n79); Ленинградская область: Всеволожск (n1); Калининградская область: Калининград, Гурьевск, Советск, Пионерский, Светлый (n1); Новгородская область: Великий Новгород (n1); Псковская область: Псков, Великие Луки (n1); Вологодская область: Вологда (n1); Архангельская область: Архангельск (n1); Мурманская область: Мурманск (n1); Республика Коми: Сыктывкар, Ухта (n1); Республика Карелия: Петрозаводск (n1).

Среди городов по числу смартфонов с поддержкой 5G лидируют Вологда и Мурманск с долей 40%, в других городах показатель составляет 20%-38%.

Сеть 5G позволяет значительно увеличить скорость передачи данных для абонентов, но наиболее ощутимый эффект от строительства сетей 5G ожидается для крупного бизнеса, в первую очередь в добывающей промышленности, логистике, на транспорте, машиностроении, в решениях умных городов и зданий. Здесь все преимущества технологии 5G – быстродействие, большая емкость, сверхнадежность – могут быть реализованы на автономной архитектуре в закрытых и защищенных частных сетях (private) 5G.