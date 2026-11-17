Каршеринг BelkaCar в тестовом режиме обновляет рейтинг вождения пользователей – сервис учел обратную связь от клиентов и переработал систему оценки. В обновленном рейтинге данные телематики по превышению скорости теперь будут обрабатываться с учетом сбоев в геолокации и в меньшей степени будут влиять на подсчеты. Кроме того, в приложении будут доработаны экраны аренды с информацией о нарушениях во время поездки. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

В обновленном рейтинге больший вес будут иметь факторы, связанные с поведением пользователей в сервисе: наличие штрафов ГИБДД и от BelkaCar, среди которых мусор в салоне, курение, утеря документов, парковка в неположенном месте с последующей эвакуацией. Также сохранятся критерии безопасного поведения на дороге: резкие ускорения и торможения, высокие обороты двигателя.

Чтобы рейтинг повышался, необходимо придерживаться нескольких правил: аккуратно водить автомобиль, не нарушать правила дорожного движения и внутренние правила сервиса, чаще совершать поездки – так система собирает данные и формирует рейтинг. За высокий рейтинг предусмотрен повышенный кешбэк на поездки, а также скидки на расширенную страховку.

Обновление системы рейтинга вождения займет некоторое время и будет внедряться в приложение постепенно.

Рейтинг вождения BelkaCar призван дать прозрачную оценку поведению пользователей на дорогах и напомнить о важности соблюдения ПДД, бережного отношения к окружающим водителям и пешеходам, а также к автомобилям сервиса. Он отображается в приложении BelkaCar, содержит статистику поездок и штрафов и может повышаться или понижаться после каждой новой аренды с учетом данных о поездке и манеры вождения.