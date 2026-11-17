ИТ-холдинг «Т1» совместно с Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области при участии областного Минцифры развернул систему спутникового ИИ-мониторинга лесного фонда. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Специалисты «Т1» разработали систему и новые алгоритмы искусственного интеллекта для анализа данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Системой непрерывного дистанционного контроля сегодня охвачено 3,8 млн га лесов региона. Использование нейросетевого анализа позволило выявить свыше 3,4 тыс. лесоизменений за год — вырубок, ветровалов, гарей и участков усыхания лесных массивов. Это позволяет ответственным службам значительно быстрее выявлять изменения лесных территорий, своевременно организовывать проверки и принимать меры по предотвращению дальнейшего ущерба.



Традиционно мониторинг в Нижегородской области строился на пеших маршрутах лесничих: проведение обследований требовало значительных затрат времени и ресурсов, а формирование данных могло занимать до шести месяцев без конкретной периодичности. В рамках решения специалисты «Т1» задействовали комплекс технологий на базе алгоритмов компьютерного зрения, нейросетей и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Система обеспечивает обработку спутниковых снимков разрешением 10 м на пиксель с периодичностью обновления раз в две недели. Обученная нейронная модель автоматически выявляет и классифицирует события по четырем ключевым типам: вырубки, ветровалы, гари и усыхание лесных массивов. Благодаря этому, срок получения данных об изменениях в лесу сократился с шести месяцев до двух недель — в 12 раз.

«Одна из ключевых задач проекта — встроить результаты спутникового анализа в рабочий процесс министерства. Для этого наша команда настроила нейронные сети и автоматизировала передачу снимков и результатов обработки через API в информационную систему Нижегородской области. Для нас важен весь путь данных: от обнаружения изменений на снимке до их появления в системе, с которой ежедневно работают специалисты. Именно такая интеграция делает спутниковый анализ частью регулярной работы ведомства», — сказал генеральный директор ИТ холдинга «Т1» Дмитрий Харитонов.

Сформированные контуры изменений с точной адресной привязкой автоматически подгружаются на областной информационный портал, используемый министерством для учета и отчетности. На основе этих данных инспекторы и лесничие направляются на целевые участки для проведения натурных обследований, санитарно-оздоровительных работ или контрольно-надзорных мероприятий.

«Спутниковый мониторинг позволил перестроить работу инспекторского состава. Уже в течение первого года проекта эффективность целевых выездов достигла 95%, поскольку специалисты теперь выезжают не на поиск, а на подтверждение конкретного лесоизменения. Для Нижегородской области с ее богатым лесным фондом это вопрос рационального использования ресурсов», — сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Внедрение технологии отвечает общероссийскому тренду на цифровую трансформацию экологии и природопользования. По данным Рослесхоза, системный дистанционный мониторинг использования лесов (ДЗЗ) уже в 2025 году позволил сократить объем незаконных рубок почти на 30%: за 11 месяцев в 33 регионах было выявлено 494 случая с признаками нарушений, а объем незаконно заготовленной древесины снизился на 29%.

В 2026 г. федеральная система увеличила площадь непрерывного космического контроля до 99 млн га в 15 ключевых регионах, доказав высокую эффективность алгоритмов работы со спутниковыми данными.

Нижегородский проект при участии ИТ-холдинга «Т1» показывает, что сопоставимый уровень контроля достижим и силами отдельного региона. Отработанная в области схема — обновление данных раз в две недели, автоматическая классификация изменений по четырем типам и выгрузка контуров участков леса с выявленными изменениями прямо в областную информационную систему — не привязана к специфике конкретного субъекта и может тиражироваться на другие регионы с высокой долей лесного хозяйства без пересмотра методологии. При внедрении учитываются особенности территории, доступность спутниковых данных и требования к интеграции с региональными информационными системами, в которых специалисты смогут использовать полученные сведения для мониторинга состояния лесов и планирования проверок.