Группа компаний «ИТ-Экспертиза» выпустила версию 0.17 корпоративной платформы искусственного интеллекта «Когнитум». Главное нововведение – настраиваемое согласование действий ИИ-агентов в рабочих системах. Обновление также делает их работу прозрачнее, расширяет возможности чата и поиска по корпоративным данным и предоставляет ИТ-службам дополнительные инструменты контроля качества и защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертизы».

ИИ-агенты все чаще используются не только для поиска сведений и подготовки ответов, но и для выполнения поручений в корпоративных сервисах. Новая версия помогает выстроить такой процесс с участием человека: сотрудник видит, какое действие предложил агент, а администратор определяет, когда необходимо разрешение пользователя.

Подтверждение действий: решение остается за человеком

При включенном администратором согласовании агент перед выполнением действия показывает карточку с названием инструмента и параметрами запроса. Например, сотрудник может проверить текст письма или поля создаваемой задачи и выбрать «Выполнить» либо «Отклонить». Решение фиксируется в журнале аудита. Правила задаются на уровне сервера подключения инструментов, отдельного инструмента и агента; настройки агента не могут ослабить ограничения сервера.

Для автоматизаций и процессных агентов, которые работают без открытого чата, предусмотрен раздел «Ждут моего решения». В нём собираются запросы на согласование; после одобрения платформа выполняет действие с ранее указанными параметрами. По умолчанию запрос ожидает решения 24 ч. Если срок истек, действие не выполняется.

Прозрачная работа ИИ-агентов и инструменты прямо в чате

Во время выполнения сложной задачи сотрудник видит план работы агента и текущий этап. Эта возможность доступна для агентов, созданных без программирования, и в агентном режиме чата. После ответа веб-интерфейс может предложить до трех вариантов дальнейших действий.

Некоторые подключенные к платформе инструменты теперь могут показывать в чате интерактивные формы, таблицы и графики (MCP Apps). Пользователь работает с ними в привычном окне переписки, без перехода между системами.

Обратная связь и более точный поиск в базах знаний

Ответы ИИ-агентов теперь можно оценивать: при отрицательной оценке сотрудник указывает причину и при необходимости оставляет комментарий. В панели управления администратор видит сводку отзывов, повторяющиеся причины ошибок и конкретные диалоги, а также может выгрузить данные для дальнейшего анализа. Это помогает целенаправленно улучшать настройки агентов и корпоративные базы знаний.

В базах знаний появился новый режим обработки таблиц: каждая строка сохраняется вместе с названиями соответствующих столбцов, в том числе многоуровневых. Благодаря этому агенту проще находить и интерпретировать показатели из объёмных отчётов. Для новых баз режим применяется по умолчанию; для существующих его можно включить с последующей переобработкой документов.

Дополнительный контроль данных и работы платформы

В системе распределения запросов между языковыми моделями появился вариант «Вернуть ошибку». Администратор может настроить его на случай, если сервис обезличивания не сумел скрыть чувствительные данные. Тогда запрос не поступит во внешнюю модель и не будет автоматически перенаправлен на другую. Маршрут обработки запроса можно проверить в истории вызовов.

Кроме того, инструменты работы с офисными файлами и сайтами выделены в самостоятельный сервис, который можно масштабировать отдельно от остальных компонентов платформы. Для обмена сообщениями между сервисами и агентами предусмотрены отдельные учетные записи. Сохранена совместимость с ранее созданными агентами на SDK 0.16 при соответствующей настройке.