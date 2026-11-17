МТС установила дополнительное телеком-оборудование с расширенным радиусом действия в селе Чох в Гунибском районе Дагестана. Покрытие сети LTE теперь доступно на территории уникального памятника земледелия – на чохских террасах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенных инженерами МТС работ сигнал 4G стал стабильнее, как в самом Чохе для более трех тысяч жителей, так и за его пределами. Например, в кемпинге на подъезде к селу со стороны Гуниба, на смотровых площадках на чохские террасы и непосредственно на самих террасах. Это повысило уровень безопасности нахождения в горах и для местных жителей, и для гостей Дагестана.

Чох – одно из самых популярных туристических направлений региона, село входит во все популярные маршруты по Северному Дагестану. Здесь находятся знаменитые чохские террасы, на которых местные жители выращивали злаковые, овощи и плодовые деревья много тысяч лет назад. Сегодня террасы не используются, но привлекают внимание ученых и путешественников. Теперь туристы смогут делиться своими впечатлениями онлайн еще на подъезде к населенному пункту и возле террас, уточнять детали поездки, бронировать жилье в дороге, проводить переводы денег через интернет.

«Чох входит в маршрут бесплатного аудиогида МТС по Дагестану. С расширением покрытия сети туристы смогут запустить онлайн аудиоисторию про него еще задолго до въезда в село. Это позволит подогреть интерес посетителей к этому уникальному месту еще больше. Помимо чохских террас и других достопримечательностей, и само село очень самобытное. Его открыточные виды и особенности архитектуры впечатляют каждого гостя. Надеюсь, гости Дагестана сделают здесь еще множество хороших кадров, которые через наш мобильный интернет разлетятся по всему миру», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.