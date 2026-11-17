Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали отечественное устройство измерения осевого усилия для систем диагностики и управления состоянием спутниковых систем. Разработка, которая играет ключевую роль в обеспечении безопасности ракетно-космической техники, выполнена по заказу АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева». Об этом CNews сообщили представители НЭТИ.

На факультете летательных аппаратов НГТУ НЭТИ разработали уникальную для космической техники технологию создания датчиков контроля осевого усилия и контрольно-поверочную аппаратуру, отличающуюся компактными размерами и удобством использования. По словам заведующей кафедрой прочности летательных аппаратов доктора технических наук Татьяны Бурнышевой, импортное оборудование, которое поставлялось в Россию до 2022 г., уступает разработке новосибирского вуза по целому ряду параметров.

«Датчики контроля усилия, над которыми трудились ученые факультета летательных аппаратов, выполнены полностью из отечественных комплектующих, обладают минимальной массой — всего несколько граммов. Погрешность измерения усилий не превышает 5% при условии многократной установки в разные узлы космического аппарата. Кроме того, наши датчики не нужно тарировать непосредственно в монтажном положении. Такие условия были поставлены перед нами заказчиком», — сказала Татьяна Бурнышева.

НГТУ НЭТИ благодаря накопленному опыту стал единственным в стране вузом, который выиграл конкурс по результатам эскизного проекта на разработку необходимого для космической отрасли устройства. Разработчики НГТУ НЭТИ заявили о готовности к тиражированию датчиков.