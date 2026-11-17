Группа компаний «Информтехника» представила ключевые обновления линейки «МиниКом». Изменения затронули практически все продукты, входящие в мультисервисную платформу связи. Центральное направление развития — внедрение прикладного искусственного интеллекта в телефонию, видеоконференцсвязь и мобильные коммуникации. Об этом CNews сообщили представители «Информтехники».

Обновления усиливают «МиниКом» как единую отечественную платформу для построения защищённой связи на распределённых объектах. Для крупных промышленных предприятий, организаций ТЭК, транспортных компаний и субъектов КИИ это означает более удобное управление коммуникациями, прозрачный контроль состояния инфраструктуры и минимизацию рисков сбоев критических процессов.

Искусственный интеллект для управления связью

Ключевое направление обновлений 2026 г. — внедрение прикладного искусственного интеллекта в мультисервисную платформу «МиниКом». Интеллектуальные функции охватывают IP-телефонию, громкоговорящую и диспетчерскую связь, видеоконференцсвязь, цифровую радиосвязь и мобильные коммуникации.

Речевая аналитика. ИИ выполняет транскрибацию разговоров, формирует краткое резюме, выделяет ключевые темы и создаёт карточку звонка. Сотрудник может оценить содержание коммуникации без прослушивания записи.

Мониторинг инфраструктуры. Система автоматически определяет вероятные причины неполадок, формирует сводки о состоянии сети, помогает разбирать инциденты и работает как интеллектуальный ассистент. Результаты доступны в аналитических отчётах и дашбордах.

Контроль коммуникаций. При выявлении нарушений в записях разговоров, видеоконференциях или аудиосообщениях система направляет уведомление с указанием фрагмента, идентификатора сессии и категории риска.

Закрытый контур. ИИ-функции работают без доступа в интернет, что соответствует требованиям к защищённым корпоративным и государственным инфраструктурам.

Для пользователей «МиниКом» – распределенных холдингов, промышленных предприятий, транспортных организаций и субъектов критической информационной инфраструктуры – обновления повышают управляемость связи и сокращают время на принятие решений.

«Мы развиваем «МиниКом» как единую отечественную мультисервисную платформу связи, способную обеспечить защищённое взаимодействие и бесперебойное управление критически важными процессами — от распределенных промышленных гигантов до ведомственных систем государственного масштаба. Фокус обновлений 2026 г. направлен на технологический рост, а не просто масштабирование. В частности, интеграция искусственного интеллекта в системы связи «МиниКом» станет прямым фактором повышения операционной эффективности для наших клиентов», — сказал Алексей Яцевский, коммерческий директор ГК «Информтехника».