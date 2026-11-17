Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, успешно завершила сертификационные испытания Indeed Access Manager (Indeed AM) по четвертому уровню доверия ФСТЭК России. Полученный сертификат расширяет возможности применения продукта в государственных организациях, на промышленных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры с соблюдением действующих нормативных требований. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

Indeed AM помогает организациям защищать корпоративные ресурсы с помощью многофакторной аутентификации и централизованно управлять учетными данными пользователей. Для заказчиков, к информационным системам которых регуляторы предъявляют повышенные требования безопасности, получение сертификата дает возможность использовать продукт для защиты наиболее критичных ресурсов. Компании могут выстраивать единые процессы аутентификации в корпоративной среде, учитывая при этом особенности отдельных систем и соблюдая требования к их безопасности.

Испытания подтвердили соответствие Indeed AM требованиям ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Таким образом, продукт может применяться для защиты информации, не составляющей государственную тайну, в государственных информационных системах и системах управления производственными и технологическими процессами до первого класса защищенности включительно. Indeed AM также подходит для систем обработки персональных данных до первого уровня защищенности и значимых объектов критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

Сертификат соответствия №5126 выдан 4 ноября 2026 г.

Применение решения в перечисленных системах соответствует требованиям приказов ФСТЭК России № 117, № 21, № 31 и № 239.

«Для компаний из регулируемых отраслей безопасность должна не только отвечать требованиям законодательства, но и оставаться удобной для сотрудников. Особенно это актуально для крупных организаций, где пользователи ежедневно работают с множеством корпоративных систем, а требования к их защите могут различаться. При разработке Indeed AM мы стремимся учитывать обе задачи: обеспечить надежную аутентификацию и удобный вход для пользователей, сохранив централизованный контроль со стороны ИБ. Получение сертификата ФСТЭК России подтверждает возможность применения нашего решения в том числе для защиты наиболее критичных информационных ресурсов. Для заказчиков это возможность выстраивать единую систему управления доступом, соблюдая требования регулятора», — сказал Андрей Лаптев, директор по продуктовому развитию компании «Индид».