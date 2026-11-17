Программный продукт «1С:Страховая компания Корп», выпускаемый совместно с фирмой «1С», подтвердил статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» (Информация для пользователей и партнеров «1С» № 35086). Об этом CNews сообщили представители компании «Аксиома-Софт».

Решение предназначено для комплексной автоматизации страховых компаний и субъектов страхового дела в соответствии с действующим законодательством России и нормативными актами Банка России. Продукт включает более 20 подсистем — от ипотечного страхования и ОСАГО/КАСКО до ДМС, перестрахования и учета резервов.

Получение сертификата подтверждает, что продукт совместим с актуальными версиями платформы «1С:Предприятие 8.3» и соответствует стандартам разработки фирмы «1С». Для страховых организаций, использующих решение «1С:Страховая компания Корп», это гарантия стабильной работы, а также своевременных обновлений и поддержки в штатном режиме.

Сертификация «1С:Совместимо» — это не формальность, а подтверждение того, что продукт развивается вместе с платформой и требованиями страхового рынка. Для пользователей это означает стабильность и предсказуемость: решение работает корректно, а разработчик своевременно реагирует на изменения законодательства и потребности страховщиков.

«1С:Страховая компания Корп» развивается с учетом изменений законодательства и требований регулятора. В конфигурации реализованы бухгалтерский учет по ОСБУ (803-П), отчетность по IFRS 9 и IFRS 17, расчет резервов по 558-П, надзорно-статистическая отчетность по 7124-У. Обеспечена интеграция с «1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для СКК и БСКК». В ближайших планах — изменения в отчетности БФО с учетом новой таксономии ЦБ РФ, развитие подсистемы «Страхование жизни» и другие шаги, направленные на расширение функциональности и улучшение потребительских свойств продукта.