67% руководителей не доверяют как минимум одному из сотрудников, хотя 91% в целом довольны своей командой. Об этом CNews сообщили представители Академии Социальных Технологий.

При этом половина хотела бы заменить кого-то из работников: 24% уже думают, как это сделать, еще 26% пока не могут найти замену. Такие результаты показало исследование Академии Социальных Технологий.

В опросе приняли участие 917 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился в октябре 2026 г.

Довольны командой, но не доверяют отдельным сотрудникам

Только 9% опрошенных недовольны своей командой. Однако высокая общая оценка не означает, что руководители довольны каждым сотрудником: 67% признались, что не доверяют кому-то из работников.

Каждый второй хотел бы заменить кого-то из сотрудников

Половина руководителей хотела бы расстаться с кем-то из работников. Каждый четвертый (24%) уже думает, как это сделать, а 26% хотели бы заменить сотрудника, но пока не могут найти замену. Еще 22% признались, что их раздражает один из сотрудников, однако увольнять его они не хотят. Только 28% признались, что их все устраивает и они не планируют никого менять.

Руководителей раздражает безответственность, а не только плохая работа

Больше всего руководителей раздражает, когда сотрудники перекладывают ответственность на коллег (20%), скрывают допущенные ошибки (16%) и ждут нескольких напоминаний, прежде чем выполнить задачу (14%). Еще 13% недовольны тем, что работники спорят с решениями, но не предлагают других вариантов.

Это отражается и в том, какие фразы руководители не хотят слышать от сотрудников. Сильнее всего их раздражает «У меня и так много задач» — так ответили 19% участников опроса. На втором месте — «Я не знал, что это нужно сделать» (15%), на третьем — «Мне за это не доплачивают» (14%). При этом 22% заявили, что никакие фразы сотрудников их не раздражают.

Ошибки можно простить, обман — нет

Главной причиной для немедленного увольнения руководители назвали сознательное сокрытие серьезной ошибки — этот вариант выбрали 24% участников опроса. На втором месте токсичное поведение в коллективе (22%), на третьем — отказ выполнять рабочие задачи (19%). Еще 12% готовы уволить сотрудника за обман руководителя.

Регулярные срывы сроков назвали причиной для немедленного увольнения только 9%, грубый ответ руководителю — 2%.