Компания «Диасофт» и российский банк, входящий в топ-30, завершили серию проектов по автоматизации критически важных бизнес-процессов кредитной организации. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Внедрение ИТ-продуктов, которые входят в состав решения «Взаимодействие с госорганами» (Digital Q.G2B) от «Диасофт», помогло банку повысить скорость и безопасность операций, а также упростить работу ИТ-подразделения. Одним из направлений сотрудничества стала автоматизация проверки действительности паспортов России.

Проверка паспортов клиентов

Практически для всех банковских услуг требуются актуальные паспортные данные клиентов. Ранее сотрудники банка проверяли их вручную на сайте Министерства внутренних дел России (МВД). Совместно с «Диасофт» этот процесс был полностью автоматизирован с помощью продукта «Взаимодействие с МВД. Проверка действительности паспортов РФ».

Ключевой особенностью проекта стала его комплексность и реализация «под ключ»: «Диасофт» не только внедрил продукт, но и провел его аттестацию на соответствие требованиям ФСТЭК России по защите информации. Процедура является обязательным условием для получения доступа к сервисам МВД. Это подтверждает, что весь программно-аппаратный комплекс банка, включая серверы и операционные системы на импортозамещенном стеке, полностью соответствует строгим стандартам информационной безопасности.

Реализация проекта «под ключ» позволила банку сразу перейти к автоматизированной проверке действительности паспортов, а не просто установить продукт, который без аттестата не имел бы ценности. Команда по аттестации «Диасофт» полностью независима от проектных команд, банк быстро и без замечаний прошел аттестационные испытания.

Автоматизация взаимодействия с другими госорганами

Еще одним важным совместным проектом стала автоматизация проверки клиентов на банкротство с помощью продукта «Взаимодействие с ЕФРСБ. Проверка клиентов на банкротство». Банку это дало возможность управлять рисками и выполнять требования законодательства.

Кроме того, банк внедрил еще два продукта «Диасофт» для автоматизации взаимодействия с госорганами: «Взаимодействие по 311-П через СМЭВ» – обеспечивает обмен сведениями об открытии, закрытии и изменении счетов (№6622-У, №6951-У) как с ФНС, так и с СФР; «Взаимодействие с ФНС (6952-У)» – предназначен для автоматизации документооборота в рамках контрольных мероприятий (запросы, решения, справки) через СМЭВ.

«Мы всегда поддерживаем наших клиентов на пути к цифровизации. Эти проекты – яркий пример того, как комплексный подход к автоматизации и обеспечению безопасности приносит реальные результаты для наших клиентов и способствует развитию их бизнеса», – отметила Яна Степаненко, руководитель решения «Взаимодействие с госорганами» компании «Диасофт».

Современная архитектура позволяет интегрировать решение «Взаимодействие с госорганами» в любой ИТ-ландшафт банка и масштабировать его в зависимости от потребностей бизнеса.