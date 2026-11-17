Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Благотворительным фондом «СКБ Контур» и Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Соглашение закрепляет совместную работу по поддержке учителей точных наук и мотивации школьников к выбору инженерных и ИТ-специальностей. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Стороны договорились совместно осуществлять организационную, методическую и информационную поддержку мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня учителей математики, информатики, физики и робототехники, развитие сообщества педагогов и рост престижа учительской профессии. Отдельный блок соглашения посвящен работе со школьниками, содействию своевременной профориентации, популяризации информатики и робототехники, вовлечению большего числа учащихся в олимпиадное движение и поддержке талантливой молодежи.

Соглашение развивает многолетнее партнерство Фонда и УрФУ. Ранее стороны совместно реализовали программы бакалавриата «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (ФИИТ) и магистратуры «Цифровая гуманитаристика», а также проводили олимпиады и конгрессы для учителей. Новый документ систематизирует эту работу и задает рамку для будущих инициатив.

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Наша общая цель — создать для талантливых ребят бесшовную траекторию, где школа, вуз и работодатель существуют как единый механизм. Мы также объединяем усилия, чтобы поддерживать и мотивировать учителей математики, информатики, робототехники и физики. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек на Урале мог раскрыть свой потенциал здесь, в родном регионе. Уверена, что наше партнерство, подкрепленное экспертизой УрФУ и ресурсами нашего Фонда, принесет огромную пользу и системе образования, и экономике страны».

Илья Обабков, ректор Уральского федерального университета: «Наш университет исторически готовит инженерные кадры для всей страны, но сегодня наша задача — сделать так, чтобы лучшие умы оставались на Урале и создавали здесь технологии мирового уровня. Уверен, что подписание такого соглашения — это инвестиция в фундамент нашего технологического суверенитета. Мы даем школьнику знания и уверенность, что его будущее инженерное решение будет реализовано на родной земле, при поддержке ведущих ИТ-компаний региона».