«Билайн бизнес» стал лауреатом трех номинаций премии CNews Awards 2026. Компания получила награду в номинациях «Private LTE в промышленности: оператор года», «Корпоративная мобильная связь. Компания года» за клиентский сервис для корпоративных заказчиков, а также получила награду в категории «ИИ для предпринимателей: платформа года» за платформу «ИИ-помощники для предпринимателей».

Церемония награждения прошла в рамках CNews Forum 2026 «Информационные технологии завтра». Премия отмечает проекты и компании, которые вносят вклад в развитие российского рынка информационных технологий и телекоммуникаций.

Награда в номинации «Private LTE в промышленности: оператор года» отмечает cильную экспертизу «билайн бизнес» в реализации сложных проектов, где требуется не только проектирование и построение сети, но и интеграция сервисов «под ключ»: профессиональная связь, диспетчеризация, видеонаблюдение и видеоаналитика, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), мониторинг оборудования, позиционирование и взаимодействие с производственной техникой.

Private LTE востребована на промышленных площадках, где для работы оборудования, цифровых систем и сотрудников необходима стабильная отказоустойчивая беспроводная связь. Частные сети создают основу для внедрения цифровых решений в производственные процессы и развития промышленной автоматизации.

Вторая награда — в номинации «Корпоративная мобильная связь. Компания года» — связана с качеством обслуживания бизнес-клиентов. Для организаций мобильная связь остается частью повседневной инфраструктуры: от ее доступности и оперативности решения возникающих вопросов зависит работа сотрудников и бизнес-процессов. Поэтому клиентский сервис включает не только предоставление услуг связи, но и сопровождение корпоративных заказчиков, помощь в решении технических и организационных вопросов, учет специфики бизнеса.

Третью награду «билайн бизнес» получил за платформу «ИИ-помощники для предпринимателей», победившую в номинации «ИИ для предпринимателей: платформа года». Решение команды Билайн AI помогает малому и среднему бизнесу внедрять нейросети в ежедневные процессы без привлечения разработчиков и штатных ИИ-специалистов. Платформа работает по принципу «единого окна» и предлагает готовые инструменты для создания рекламных материалов, автоматизации маркетинга и продаж, коммуникации с клиентами, работы с документами и отчетностью, запуска сайтов и веб-приложений.

По данным на октябрь 2026 года, на платформе зарегистрировано более 7 000 пользователей. С мая ежемесячная активная аудитория сервиса выросла почти в четыре раза, а каждый третий пользователь уже встроил функционал платформы в свои задачи, о чем говорит рост конверсии в оплату и регулярные платежи.

Александр Юдин, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу:

«Будущее корпоративного рынка — за целостными экосистемами, где связь, данные и искусственный интеллект работают как единый механизм развития. Мы в «билайн бизнес» видим свою миссию в том, чтобы быть партнером цифровой трансформации, который понимает инфраструктуру заказчика, проектирует решения индивидуально под его задачи и сопровождает на каждом этапе эволюции. Три награды CNews Awards 2026 — это признание того, что наш вектор совпадает с будущим, которое рынок уже выбирает сегодня».

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