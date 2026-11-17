Smart Engines представила Smart ID Engine 2.11 – новую версию флагманского продукта для бесшовной удаленной идентификации. Клиент делает видеоселфи с документом, поворачивает голову по подсказкам на экране и сразу же получает результат. За это время ИИ извлекает паспортные данные, осуществляет антифрод-проверки документа, сверяет лицо клиента с портретом в паспорте без выделения биометрических признаков, а также проверяет «живость» (liveness detection). Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Новый сценарий упрощает KYC для клиентов, помогает бизнесу повышать конверсию и усиливает защиту от мошенничества.

На каждом этапе клиента сопровождают интеллектуальные подсказки. Уже во время съемки видеоселфи ИИ оценивает, читаются ли паспортные данные и видны ли в кадре защитные элементы документа. Если палец закрывает фотографию или блик мешает проверке, система сразу подсказывает, как поправить кадр – например, убрать палец или наклонить паспорт.

На этапе проверки «живости» система дает четкие и понятные указания, в какую сторону повернуть голову. Обновленный модуль отслеживает положение головы на каждом кадре и определяет, соответствует ли движение подсказке на экране. Одновременно система анализирует пространственные и временные признаки в видеопотоке, чтобы выявлять попытки обмануть проверку – например с помощью распечатанной фотографии.

В версии 2.11 Smart Engines также повысила точность распознавания российских документов. Качество считывания полей в штампах о регистрации и ранее выданных паспортах выросло в среднем на 17%. Система стала точнее извлекать данные из свидетельств о рождении и свидетельств о регистрации самоходных машин. Кроме того, модуль обработки документов с «Госуслуг» теперь распознает таблицы – например, в справках о доходах.

В Smart ID Engine 2.11 расширена поддержка иностранных документов. В частности, технология обучена распознавать новые образцы паспортов Армении и Китая, водительских удостоверений Бельгии и видов на жительство Германии. Для водительских удостоверений США стандарта AAMVA теперь доступно сканирование обеих сторон документа с подсказками на экране. Всего Smart ID Engine 2.11 поддерживает 3184 типа документов и 5053 уникальных шаблона.

Система работает в защищенном контуре заказчика, а локальная обработка данных доступна без подключения к сети. Smart ID Engine входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России и относится к классу ИИ. Решение можно интегрировать в серверные, десктопные, мобильные и веб-приложения. Среди поддерживаемых платформ – отечественные дистрибутивы Linux, ОС «Аврора» и «Эльбрус».