Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила обновление MVNE-платформы, которая используется для запуска виртуальных операторов мобильной связи на сети T2 – фабрики MVNO. Обновление упрощает обслуживание компаний со сложной структурой подразделений и филиалов, автоматизирует перенос мобильных номеров (MNP) и позволяет отдельно настраивать выполнение регуляторных требований для каждого MVNO на общей платформе. Об этом CNews сообщил представитель Bercut.

В основе платформы лежит мультитенантная архитектура, когда несколько партнерских проектов могут работать в единой ИТ-среде с раздельным учетом абонентов, платежей и операций. Это позволяет всего за полтора месяца запускать и масштабировать собственные MVNO-проекты без создания отдельной инфраструктуры для каждого оператора. В том числе проекты можно запускать в B2B-сегменте, адаптируя обслуживание под сложную структуру корпоративных клиентов и сохраняя номера при их миграции между операторами.

Автоматизация регуляторных процедур снижает объем ручных операций и помогает партнерам выполнять обязательные требования при подключении и обслуживании абонентов. Открытый API позволяет интегрировать платформу в существующий ИТ-ландшафт партнера без перестройки его бизнес-процессов.

С 2019 г. количество MVNO в инсталляции сети T2 выросло с одного до шести. Помимо проектов для массового рынка, платформа используется для подключения крупного регионального оператора, который планирует перевести на нее обслуживание своего B2B-сегмента до конца 2026 г. Обновление также поддерживает развитие «фабрики MVNO» T2, которая в 2026 г. отмечает десятилетие.

Ольга Кравцова, директор по развитию сегмента виртуальных операторов T2, сказала: «За десять лет развития фабрики MVNO мы видим, насколько меняются требования партнеров: от простого запуска виртуального оператора рынок движется к сложным B2B-моделям и новым форматам сотрудничества. Технологическая платформа должна успевать за этим развитием и позволять партнерам сосредоточиться на своих клиентах и бизнес-задачах. Обновление MVNE-платформы создает для этого необходимую основу».

Андрей Богданов, генеральный директор Bercut, сказал: «Рынок виртуальных операторов становится разнообразнее: партнерам нужны не только стандартные предложения, но и продукты со сложной логикой обслуживания. Поэтому ценность MVNE-платформы сегодня определяется не просто скоростью запуска MVNO, а свободой в реализации разных продуктовых и бизнес-сценариев. Мы развиваем платформу Bercut именно в этом направлении — чтобы партнеры могли быстрее воплощать свои идеи, развивать сервисы и масштабировать их вместе с бизнесом. По нашим данным, сегодня на рынке нет решений, сопоставимых с нашей платформой по сочетанию гибкости и функциональности для создания продуктов разного уровня сложности».