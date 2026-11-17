ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, защищает ресурсы Astrum Entertainment, представителя российского рынка видеоигр для ПК и мобильных устройств. Об этом CNews сообщил представитель «Солара».

Astrum Entertainment занимает второе место по объему бизнеса среди отечественных компаний в сфере видеоигр. По итогам 2025 г. выручка разработчика и издателя достигла 9,5 млрд руб. В портфеле — более 20 проектов, включая хиты Throne and Liberty, «Мир домовят», Crystal of Atlan и флагманский онлайн-шутер Warface с аудиторией свыше 120 млн игроков по всему миру.

Приоритетом Astrum Entertainment стал мониторинг контура Astrum Play – игровой платформы собственной разработки. Она служит единой точкой доступа к играм Astrum Entertainment для миллионов пользователей. Внутри контура хранятся персональные данные игроков: аккаунты, привязанные почты, платежная информация, внутриигровые покупки.

С учетом масштаба сервиса важно было замечать подозрительную активность до того, как она перерастет в инцидент. Мониторинг Solar JSOC охватил VPN-подключения, доменные контроллеры, базы данных и другие ключевые системы. Для Astrum Entertainment настроили правила выявления и корреляции событий ИБ: обращение к чувствительному серверу в обход PAM фиксируется как нарушение политики безопасности. Подозрительную активность удалось обнаружить даже из внутренних систем: ее источником стали плановые проверки, но реакция Solar JSOC показала, что индивидуальные правила мониторинга выявляют и внешние атаки, и аномалии внутри доверенной среды.

«Изначально коммерческий SOC брали для одного контура — Astrum Play. Для нас было важно держать его под постоянным контролем. Потом поняли, что охват нужно расширять. Разворачивать собственный SOC с круглосуточной сменой — это минимум четыре специалиста на полную ставку, что для нас существенно дороже сервисной модели. Сотрудничество Solar JSOC позволило запустить мониторинг без найма большой команды», − отметил Сергей Шаленко, директор по цифровой трансформации Astrum Entertainment.

Отдельно Astrum Entertainment и «Солар» проработали вопрос контроля контейнерной инфраструктуры. Коммерческие решения часто не позволяют получить данные о процессах внутри контейнера. Команда «Солара» нашла подход на базе open-source-решения: он дает полную картину событий в контейнерных средах и не требует закупки отдельного продукта для мониторинга. Это позволило получить максимум данных из контейнерной инфраструктуры без дополнительных затрат.

Еще одной задачей стало управление доступом. Инфраструктура компании построена на двух каталогах, при этом сотрудникам часто требуются права в обеих системах одновременно. Процессы велись вручную при распределенной среде: сотни сотрудников, офисы в Москве и Воронеже, удаленные команды. Доступы готовились вручную, а учетные записи бывших сотрудников не всегда отключали вовремя. IdM-система Solar inRights связала разрозненные каталоги с мастер-системой на базе «1С» и автоматизировала управление жизненным циклом учетных записей: от подготовки прав для новых сотрудников до отключения при увольнении.

«Гейминг в России стал массовой практикой и вошел в привычку многих пользователей: совокупная аудитория игр составляет свыше 100 млн человек. Популярные тайтлы приковывают внимание детей, подростков и взрослых игроков, только за три года аудитория выросла более чем на 20%. Поэтому кибербезопасность в геймдеве – это важный элемент, который обеспечивает устойчивость бизнеса и защиту данных клиентов. В проекте Astrum Entertainment мы создали основу для инфраструктуры, которая готова для масштабирования вместе с компанией», ─ сказал Иван Вассунов, директор центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».