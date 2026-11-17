Стройлесбанк перевёл фильтрацию трафика между внутренними сегментами ИТ-инфраструктуры на межсетевой экран нового поколения PT NGFW. Проект по внедрению выполнил ИБ-интегратор и провайдер услуг по информационной безопасности Angara Security. В результате финансовая организация получила прозрачную, защищенную внутреннюю сеть с автоматической блокировкой киберугроз на межсегментном уровне и возможностью гибкого масштабирования. Об этом CNews сообщил представитель Angara Security.

Стройлесбанк – один из ведущих региональных банков Тюменской области, обслуживающий малый и средний бизнес с 1994 г. В 2026 г. перед финансовой организацией встала задача по усилению направления кибербезопасности и переходу на межсетевой экран (МСЭ) нового поколения от российского производителя.

Ранее разделение трафика между сегментами выполнялось при помощи ACL (списков контроля доступа), настроенных на коммутаторах ядра сети. Такой подход обеспечивал базовую фильтрацию по адресам, портам и протоколам, но не давал единой точки для управления безопасностью.

Банку для консолидации политик безопасности и организации комплексной инспекции трафика требовалось единое решение на базе МСЭ. В его состав должно было входить средство сегментации сети и система IDS/IPS, обеспечивающая анализ межсегментного трафика, нейтрализацию потенциальных угроз и информирование администраторов о выявленных инцидентах.

Для реализации этих задач в компании выбрали российский межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем PT NGFW 2010 разработки «ТризТех» (входит в состав Positive Technologies). Проект по его развёртыванию выполнили специалисты Angara Security.

Модель PT NGFW 2010 была выбрана на основе анализа объема трафика, который проходит через коммутаторы ядра сети банка. Поскольку защищаемый сегмент критичен для работы банка, а простои банковских сервисов недопустимы, решение развернули в виде кластера из двух программно-аппаратных комплексов – если один из них выйдет из строя, второй продолжит обрабатывать трафик.

Проект был выполнен в четыре этапа. На первом специалисты Angara Security развернули и провели базовую настройку отказоустойчивого кластера МСЭ. На втором – перенос и оптимизацию правил фильтрации с коммутаторов ядра на PT NGFW. На следующих этапах специалисты переключили корпоративные подсети и провели комплексное тестирование функций безопасности и правил межсетевого экранирования. Ключевой технической задачей последнего этапа стала проверка эквивалентности перенесенных политик. Необходимо было исключить как избыточные разрешения, так и правила, способные нарушить работу банковских сервисов.

По итогам проекта Стройлесбанк получил надежный кластер, который круглосуточно обеспечивает фильтрацию межсегментного трафика и функции обнаружения и предотвращения вторжений. Политики фильтрации собраны на единой платформе, межсегментный трафик проходит сигнатурный анализ с автоматической блокировкой угроз, а события безопасности теперь прозрачны и доступны системным администраторам в любой момент времени.

«Для нас проект был прежде всего управленческой задачей. Мы перевели разрозненные правила фильтрации внутреннего трафика в единую модель безопасности. Теперь изменения политик доступа вносятся централизованно, их проще проверять и контролировать. Важным условием была непрерывность банковских сервисов. Поэтапное переключение подсетей и предварительное тестирование правил позволили пройти миграцию без остановки критичных процессов. Сегодня NGFW ограничивает доступ между сегментами и помогает выявлять подозрительную активность. В результате архитектура ИБ получилась более прозрачной для управления и стабильной по своему поведению», – сказал Роман Кислощук, начальник отдела информационной безопасности Стройлесбанка.

«Для нас было важно найти продукт не только соответствующий строгим стандартам безопасности финсектора, но и требованиям к отказоустойчивости. Мы предложили компании решение от «ТризТех», которое по результатам пилотного тестирования удовлетворило текущим потребностям. В результате внедрения PT NGFW заказчик получил стабильный рубеж защиты от киберугроз с возможностью гибкого масштабирования», – сказал Денис Бандалетов, руководитель отдела сетевых технологий Angara Security.

«Мы высоко ценим доверие Стройлесбанка к PT NGFW. Востребованность наших продуктов в финансовом секторе, одном из наиболее требовательных к безопасности, подтверждает, что мы развиваем их в правильном направлении. Вместе с Angara Security мы помогли Банку сделать взаимодействие между сегментами сети более гибким и безопасным, создав основу для дальнейшего масштабирования защиты», – сказал Василий Ваганов, коммерческий директор компании «ТризТех».