После внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на платформе Docsvision доля документов, проходящих согласование в течение рабочего дня, выросла с 41% до 73%. Объем бумажного документооборота сократился более чем на 50%. Об этом CNews сообщили представители компании «ДоксВижн».

Комплексная автоматизация документооборота в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», операторе 11 аэропортов страны, стартовала в 2025 г. На первом этапе проекта в цифровую форму перевели подготовку, согласование и исполнение самых массовых видов документов: договоров, рапортов, заявлений на отпуск, служебных записок, распоряжений на оплату. Электронный документооборот охватил до 500 сотрудников компании.

В 2026 г. заказчик продолжил развитие системы на внедренной платформе: в рамках второго и третьего этапов автоматизирована работа с приказами и подключено подписание документов электронной подписью.

«СЭД на платформе Docsvision позволила нам резко сократить долю бумажных документов, ускорить процессы документооборота, существенно повысить уровень исполнительской дисциплины и общую эффективность работы. Более того, мы заложили основу для масштабирования системы на новые процессы и подразделения», – сказал Бакыт Сарманов, руководитель аппарата ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Проект стал одной из крупнейших поставок российской СЭД/ECM-платформы Docsvision на зарубежные рынки после 2022 г.

«В последние годы мы пересмотрели географию экспорта и сегодня видим приоритетным направлением страны Центральной Азии. При выводе продукта на зарубежный рынок помимо функциональности важны гибкость технологического стека и поддержка местных нормативных требований, – сказал Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», – Мы перевели Docsvision на кросс-платформенную архитектуру, так что теперь ее можно встроить практически в любой ИТ-ландшафт. Кроме того, в Кыргызстане мы нашли очень сильного партнера в лице компании «ДАОГруп», взявшей на себя локализацию платформы в части требований к средствам электронной подписи».

ОсОО «ДАОГруп», золотой партнер Docsvision, выполнил подключение платформы к шлюзу электронного документооборота «Центра цифровых технологий», провел внедрение и настройку СЭД на серверах заказчика.

Компания-интегратор также провела анонимный опрос сотрудников ОАО «Аэропорты Кыргызстана» по итогам первых месяцев работы с новой системой. Опрошенные отметили значительное сокращение сроков согласования и подписания документов, а также снижение доли бумажного документооборота более чем на 50%. Повышение общей эффективности работы 38,5% респондентов оценили на 5 по пятибалльной шкале, еще 41% – на 4 балла.

«Для интегратора важно, чтобы результат внедрения подтверждался не только актами приемки, но и оценками самих пользователей. Опрос показал, что сотрудники видят эффект: документы проходят быстрее, а бумаги становится заметно меньше. Опыт этого проекта мы готовы использовать при масштабировании системы», – сказал Эламан Кожобеков, руководитель отдела продаж ОсОО «ДАОГруп».