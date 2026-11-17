Специалисты Bi.Zone Threat Intelligence проанализировали объявления о продаже эксплойтов для уязвимостей нулевого дня, размещенные на теневых ресурсах с января по октябрь 2026 г. Чаще всего продавали три типа инструментов: для удаленного выполнения кода (RCE) — 34% объявлений, для локального повышения привилегий (LPE) — 27% и для раскрытия информации — 10%. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Первый тип обеспечивает доступ в инфраструктуру через доступные извне сетевые сервисы или специально подготовленные файлы, второй — повышение прав в скомпрометированной системе, что может позволить атакующим отключить средства защиты, закрепиться в инфраструктуре и получить учетные данные, третий — доступ к закрытым данным, среди которых записи в базе, конфигурации сайта и учетные данные.

Большинство предложений распределены между тремя вендорами: Microsoft — 32%, WordPress — 15% и Fortinet — 8%. На Linux пришлось 7% объявлений, на сервисы Google — еще 5%. Продукты других 13 вендоров встречались по одному разу, включая решения macOS, Adobe и др.

Поиск соответствия был возможен для 70% объявлений. Для 77% из них к ноябрю 2026 г. не появилось публичного описания. Почти половина этих предложений о продаже опубликована в первой половине 2026 г., то есть потенциальные уязвимости остаются нераскрытыми более четырех месяцев.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Главная опасность уязвимостей нулевого дня заключается в том, что производитель и пользователи могут не знать об их существовании, а значит, не иметь готового исправления. Наш анализ показал, что большинство объявлений о продаже эксплойтов не удалось связать с впоследствии опубликованными сведениями об уязвимостях. В таких условиях особое значение приобретают меры, не зависящие от обновлений, — в частности мониторинг: он позволяет оперативно увидеть следы действий злоумышленника уже после проникновения и не дать атаке развиться. Хотя основная доля предложений приходится на продукты нескольких вендоров, интерес злоумышленников охватывает десятки решений. В зоне риска не только средства удаленного доступа, периметровое оборудование и рабочие станции, но и менее очевидные цели — IP-телефония, NAS-хранилища и платежные терминалы. Это необходимо учитывать при планировании аудитов безопасности и тестировании на проникновение. При этом для таких уязвимостей критически важны мониторинг предложений на теневых ресурсах и скорость установки обновлений: пока исправление не применено, возможность эксплуатации сохраняется».

К тому же, объявления о продаже эксплойтов могут быстро исчезать из публичного доступа: одно из предложений было закрыто в течение суток после публикации, другое — менее чем за 6 часов. В 25% сообщений продавцы заявляли о работоспособности эксплойтов на актуальных версиях продуктов. Некоторые предложения включали инструменты для поиска уязвимых систем или готовые списки сайтов, что указывает на возможность массовых атак. В отдельных объявлениях также приводилось число потенциально уязвимых устройств — от нескольких тысяч до более миллиона. Даже без раскрытия конкретного продукта такие сообщения могут быть полезны для оценки рисков: информация о категории ПО и типе уязвимости позволяет компаниям проверить собственную инфраструктуру и определить необходимые меры защиты.