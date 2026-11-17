Недавно общественники предложили учитывать время на дорогу до работы больше 1,5 часов в одну сторону: включать его в рабочее время или компенсировать. Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob узнал, как к этой инициативе относятся сами трудящиеся. В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Инициатива учитывать время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, вновь обсуждается в обществе. Идею поддерживают 3 из 4 опрошенных: 39% считают, что время в пути нужно компенсировать, 36% — что его следует признать рабочим. Против инициативы высказались 11%, еще 14% не смогли определиться.

Женщины чаще мужчин выбирают компенсацию (43% и 37% соответственно). За то, чтобы включить время на дорогу в рабочее время, — 33 и 37% соответственно. Мужчины немного чаще выступают против инициативы (13%, а среди женщин — 7%).

Молодежь до 35 лет чаще всего выступает за (82%, в том числе у 43% в приоритете компенсация). Среди 35-45-летних идея нашла поддержку у 77%, вариант «признать рабочим» опережает компенсацию (41%). С инициативой согласны 73% россиян в возрасте 45+, 4 из 10 — за то, чтобы компенсировать.

Чем дольше человек добирается до работы, тем чаще он поддерживает идею. Среди тех, кто проводит в пути больше 1,5 часов в одну сторону, то есть тех, кого предложение касается напрямую, сторонников — 81%.

Проблема долгой дороги к месту работы, безусловно, есть. И ради работы рядом с домом россияне готовы даже поступиться частью заработка. Однако идея учитывать время в дороге на работу вызывает вопросы. Даже сторонники инициативы опасаются, что в случае ее принятия работодатели начнут отсеивать кандидатов по месту жительства: «И в итоге будут брать на работу живущих в пешей доступности». Противники идеи напоминают, что работу человек выбирает сам («Сотрудник сам выбирает, откликаться ли ему на такие вакансии или нет. Это полностью его ответственность»), сомневаются в том, как вести учет («Как вести учет этого времени и как его контролировать за частью персонала?»), и предлагают другие решения, например, «разрешить удаленную работу или гибридный график».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 393

Время проведения: 22-29 октября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.